Očekávaná nová nejvyšší „žalobkyně“ Bradáčová reprezentuje kontinuitu, nezávislost i svévoli státních zástupců

Ostatně i pan Stříž řekl, že nejvíce se obával o možnost, že by jej nahradil nějaký politický nominant. Samozřejmě nás čeká ještě vyjádření ministra spravedlnosti Pavla Blažka i rozhodnutí celé vlády, která musí Střížova nástupce potvrdit, nicméně je zjevné, že výměna je napevno domluvena a politici si netroufnou nějakého svého agenta ani navrhnout.

Kontinuita je pro zemi i politický systém užitečná, přinejmenším v tom, že paní Bradáčová je zárukou, že nebude ohýbat soudní procesy ve prospěch jakýchkoliv objednávek. Také si můžeme být jisti, že od nejvyšší státní zástupkyně nebudou prosakovat důležité informace na druhou stranu „barikády“. Nejvyšší státní zástupce z titulu své funkce má totiž možnost nahlížet do všech kauz, a tedy ví, kde se co šustne. A po pravdě, politici byli kdysi zvyklí, že dostali včasné varování. Ale tomu už je konec. Ani ministr vnitra Rakušan nemůže čekat, že by mu Lenka Bradáčová šla na ruku, třeba v nějaké kauze Dozimetr II.

Dalším faktorem je pak výměna vlády, která nás čeká na podzim. Předpokládáme-li, že bude premiérem Andrej Babiš, je nanejvýš žádoucí, aby v čele žalobců byl někdo, o jehož integritě nemusíme pochybovat. Tohle všechno jsou víceméně důvody ke spokojenosti.

Čím víc odstíhaných, tím víc spravedlnosti

Jenže státní zástupci se emancipací od politiků jen nevyznamenávali. Paní Bradáčová reprezentuje jednostranný přístup: čím víc odstíhaných, tím víc spravedlnosti. A ten se ukazuje jako v příliš mnoha kauzách nefunkční. Vlasta Parkanová, které orgány činné v trestním řízení zlikvidovaly politickou kariéru a zruinovaly osobní život, na pravomocný verdikt nezávislého soudu čekala od roku 2012 do roku 2021, na solidní odškodnění za tuhle šikanu čeká dodnes. Dalšími příklady politiků stíhaných dlouhodobě a zatím bezvýsledně jsou Martin Půta či Andrej Babiš.

Bez ohledu na to, jak tyhle případy dopadnou, je zřejmé, že vedlejším efektem poněkud bezmyšlenkovitého stíhání politiků je fakt, že samotné stíhání už v očích voličů nikoho nediskvalifikuje pro politickou funkci. Případů účelových a křivých obvinění politiků na nejrůznějších úrovních, která neskončila pravomocným odsouzením, bylo zkrátka příliš a proto veřejnost podobná obvinění už nebere vážně.

Těžko říci, zda se může někdo z reprezentantů a proponentů tohoto radikálního „zavíracího“ stylu podílet na nějaké změně. Nicméně policii i státní zástupce by někdo měl ponoukat k předběžné úvaze o účelnosti každého konkrétního trestního stíhání, třeba jen z pohledu peněz vynaložených státem, když už nebereme v potaz, že i „sprostí podezřelí“ jsou lidé.

Lenka Bradáčová bude jako nejvyšší státní zástupkyně ženou na svém místě, ale zatýkat se bude i o Vánocích.