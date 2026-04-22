Popsanému přístupu k webdesignu se říká nekonečné scrollování. Za jeho vynálezce se často prohlašuje americký vývojář Aza Raskin. Poprvé o něm napsal v blogovém příspěvku z 28. dubna 2006. Dnes je dostupný už jen přes službu archive.org. Raskin pracoval na RSS čtečce. Je to software nebo webová aplikace umožňující zjistit, že na vaší oblíbené stránce přibylo něco nového, aniž byste na ni museli sami opakovaně lézt a kontrolovat ji.
Je k tomu třeba, aby stránka měla takzvaný RSS zdroj. Má ho spousta webů. Lidé ale RSS využívají daleko méně, než by mohli.
Okolo roku 2006 byly RSS čtečky často programy, které jste si museli nainstalovat na svůj počítač. Zdroje v nich byly rozdělené do kategorií. Mívaly stromovou strukturu podobně jako třeba adresáře na disku.
|
Čtečka pro lidi
Dejme tomu, že jste se zajímali o sbírání známek, vaření a zahradničení. Ve vaší čtečce jste si RSS zdroje svých oblíbených stránek rozdělili do těchto kategorií. Raskinovi to ale připadalo moc složité. Společně s dalšími spolupracovníky proto navrhl Humanizovanou čtečku (Humanized Reader). Fungovala přímo z webového prohlížeče. Nabízela uživateli nový obsah, aniž by musel přeskakovat mezi kategoriemi.
Stačilo popojet kolečkem myši dolů. Humanized Reader automaticky přišel s dalšími články. Snaha byla přiblížit zážitek z brouzdání internetem lidské přirozenosti. Vzniklo tak dnešní nekonečné scrollování.
Před časem jsem si náhodou všiml, že od vydání Raskinova článku i čtečky samotné letos uplyne dvacet let. Poznamenal jsem si to do kalendáře jako možný námět na sloupek. Při jeho psaní jsem ovšem zjistil, že Raskina a spol. předešel vyhledávač obrázků od firmy Microsoft Windows Live Image Search.
|
Později splynul se službou Bing. Microsoft si nekonečné scrollování patentoval už 14. února 2006. Zavedl ho 8. března. Výročí jsem tak prošvihl. Rok jsem ale strefil.
Aza Raskin pravděpodobně nekonečné scrollování vymyslel nezávisle na Microsoftu. Zavedení tohoto přístupu k návrhu stránek vyplynulo z tehdejšího stavu vývoje webových technologií. U uživatelských rozhraní je běžné.
Designéři neustále vynalézají věci, které už před nimi vynalezl někdo jiný v jiném kontextu. Klidně i před několika stoletími. Lidské mozky se totiž mění jen velice málo.
Dvě stovky tisíc životů denně
Dnes je nekonečné scrollování běžná technologie. Nejčastěji ji využívají všelijaké typy sociálních médií. Setkáte se s ní ale i na množství dalších webů. Její masové rozšíření pravděpodobně urychlil i nástup chytrých telefonů po představení prvního iPhonu v roce 2007. V Raskinově příběhu ale přišel zajímavý zvrat.
Ať nový typ stránky nabízející uživateli neustále nový obsah vymyslel jako první nebo ne, časem začal svého vynálezu litovat. Stal se jeho odpůrcem. Podle Raskina se nekonečným scrollováním vyplýtvá čas odpovídající zhruba dvěma stům tisícům lidských životů denně.
|
K tomuto číslu ovšem došel už v roce 2019. Dnes bude vyšší. Raskin navíc už tehdy považoval svůj odhad za konzervativní. Často se za svůj domnělý vynález omlouvá.
Stránky a aplikace neustále nabízející nový obsah nás připravují o tvrdou měnu digitálního světa: pozornost. Většina čtenářů to už určitě zažila. Chtěli jste se nějakým webem nebo sociální sítí brouzdat jen pět minut. Najednou z toho ale byla hodina.
Lidstvo by udělalo dobře, kdyby se nekonečného scrollování vzdalo. Je to návyková technologie. Připomíná alkohol nebo kouření.
Byznysové zájmy provozovatelů webů a aplikací však působí opačným směrem. Snaží se uživatele přimět, aby u nich strávili co nejvíc času. Vynález z roku 2006 s námi tak asi ještě nějakou dobu zůstane. Budeme své životy marnit dál.