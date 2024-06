Podle Babiše šlo hnutí ANO do voleb, aby bojovalo proti ilegální migraci a změnilo Green Deal, ale liberální frakce Renew v Evropském parlamentu, k níž dosud ANO patřilo, na to má jiné názory. To není nic nového. Současné ANO se od minulého volebního období posunulo a má nyní blíže k pravicovým a národoveckým stranám.