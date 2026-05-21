O vztazích mezi Čechy a Němci druhdy a dnes

Ale ať už je to jakkoliv, za běžných okolností (např. kdyby se sjezd konal někde v Bavorsku) by mne toto setkání asi vůbec nezajímalo – leč bouře emocí kolem „sudeťáků“ mne neminula, k čemuž s nevolí dodávám, že ve víru těchto vášní se zcela vytratila jakákoliv racionalita (pokud tam ovšem vůbec kdy byla). Několik věcných historicko-lingvistických připomínek se mi proto zdá být na místě.
Zaprvé ke jménu Sudety: tento název nacházíme poprvé u Klaudia Ptolemaia (cca 85-168 n. l.), jenž jej užil pro horský pás táhnoucí se od Krušných po Jizerské hory. Jaký je jeho původ, není zřejmé, faktem však je, že po Ptolemaiově zmínce na dlouhou dobu zapadl a začal se opět používat až v renesanci, a nakonec se jeho význam v druhé polovině 19. století rozšířil na označení okrajových částí zemí Koruny české obývaných převážně německojazyčným obyvatelstvem.
Toto území – s výjimkou Chebska, které patřívalo k Německu a k Čechám je připojili až Lucemburkové – náleželo k českému státu již od jeho vzniku. Protože však bylo původně prakticky neobydlené, započal Přemysl Otakar I. s jeho systematickým osidlováním zemědělci, které pozval z německých oblastí Svaté říše římské. Ve stejné době začali do českých zemí přicházet i další Němci, především důlní odborníci (tak např. vznikl německý jazykový ostrov v Jihlavě a okolí), a do měst samozřejmě kupci.
V místech, kde se obě národnostní skupiny mísily, příchod nových obyvatel občas vyvolával nechuť k němectví u starousedlíků – například autor Dalimilovy kroniky ze samého počátku 14. století popisuje příběh Oldřicha a Boženy slovy Raději sě chciu s českú sedlkú smieti / než královnu němečskú za ženu jmieti / … Němkyně … němečsky bude učiti mé děti / A proto bude jazyka rozdělenie / a inhed země jisté zkaženie (text uvádím v moderním přepisu s diakritikou, která samozřejmě tehdy neexistovala, a ještě dodávám, že „inhed“ není překlep, ale stará forma dnešního „ihned“). Pokud je však známo, nedocházelo k žádným zásadním rozmíškám a už vůbec ne k plošným násilnostem.
Je ovšem pravda, že německý živel se jen málo snažil o asimilaci do nového prostředí, a proto o století později doporučuje Jan Hus v jednom ze svých spisů Také mají se (knížata, páni, rytíři, vladykové, měšťané – KO) postaviti, aby česká řeč nehynula. Pojme-li Čech Němkyni, aby děti inhed se česky učily, a nedvojily řeči; neb řeči dvojení jest hotové závidění, roztržení, popuzení a svár.
Daleko podstatnější než rozdíly jazykové byly v české kotlině neshody náboženské, což se ukázalo hned vzápětí v husitských válkách, kde proti sobě stáli jazykově smíšení katolíci a stejně smíšení husité (mj. stojí za zmínku, že Prokop Holý po časné smrti své matky, rodilé Němky, vyrostl v rodině jejího bratra, bohatého pražského německojazyčného patricije Jana z Cách).
Ani když o 200 let později vypuklo české stavovské povstání, nejednalo se o konflikt mezi Čechy a Němci, ač to bylo často takto interpretováno: stačí si ale připomenout osobnosti stran konfliktu, aby bylo zřejmé, že opět šlo o spor především náboženský. Z okna Pražského hradu byli vyhozeni německému císaři věrní, rodem i jazykem čeští katoličtí šlechtici Vilém Slavata a Jaroslav Bořita z Martinic, vůdci protestantských povstalců byli kromě Kryštofa Haranta a Václava Budovce i Cheban Joachim Andreas Schlick (na jehož němectví se počeštěním jména do podoby Jáchym Ondřej Šlik mění jen velmi málo) a říšský kníže Kristián z Anhaltu (jenž neměl s Čechami ani s Čechy společného už vůbec nic).
A zcela identicky byl útisk v „době temna“ ryze náboženského rázu: i když pobělohorská emigrace českobratrských elit způsobila, že se čeština stala převážně jazykem chudších a méně vzdělaných vrstev, nikdy netrpěla jakýmkoliv cíleným jazykovým útlakem (např. svým katolickým fanatismem nechvalně proslulý páter Koniáš byl autorem řady česky psaných, samozřejmě ovšem pravověrně katolických knih, jež dokonce osobně distribuoval při svých misijních cestách po českém venkově).
Až teprve jaro národů v 19. století přineslo jazykové spory, které se manifestovaly na české straně heslem „Já jsem Čech a kdo je víc“ a na straně německé vyvrcholily – zejména po rozdělení pražské univerzity na českou a německou část – pochody německých studentů po Příkopech spojené s nacionalistickými pokřiky a často i protičeskými výtržnostmi.
Zárodek česko-německých problémů je tak potřeba hledat obecně ve vypjatém nacionalismu 19. století, a konkrétně na české straně v ideologickém pokroucení výkladu náboženského útlaku po třicetileté válce jako (údajného) útlaku národnostního, jak ho jako svého druhu pomstu vyfabrikovali čeští nekatolíci, a na straně německé zejména v událostech těsně po konci první světové války, kdy čeští Němci na základě stejného práva na sebeurčení, podle něhož bylo ustaveno Československo, požadovali odtržení Sudet a jejich připojení k Rakousku či Německu. Jejich protesty a demonstrace, které na mnoha místech vyvrcholily v březnu 1919, když začal zasedat nový vídeňský parlament, ovšem československá armáda krvavě potlačila (v Kadani došlo dokonce i na střelbu z kulometu do davu) s bilancí desítek mrtvých včetně žen a dětí a stovek raněných.
I později – a to je potřeba si přiznat – se Československo ke svým občanům německého jazyka nechovalo dobře a zejména jen velmi vlažně dbalo na jejich menšinová práva: děti německých státních zaměstnanců musely chodit do českých škol, zaměstnanci sami – např. včetně železničářů – museli skládat relativně náročné jazykové zkoušky z češtiny, při neúspěchu přitom hrozilo propuštění z práce, a státní zakázky byly i na německojazyčném území velmi často zadávány firmám z českého vnitrozemí, které si pak přivážely své zaměstnance, což zejména v době hospodářské krize 1929-33 prohlubovalo nezaměstnanost německého obyvatelstva.
To vše vzbuzovalo resentimenty, jež po nástupu Hitlera k moci využila nacistická propaganda – se známými důsledky. Po Mnichovu a následné okupaci se pak Němci brutálně mstili za skutečná i domnělá příkoří, načež se jim to po válce Češi snažili oplatit…
Staleté soužití tak bylo zničeno několika desetiletími. Je ovšem otázka, zda ve druhé čtvrtině 21. věku pomalu nenastal čas přestat tyto viny – mezi něž já osobně počítám i 40 let ruského područí, jež bylo přímým důsledkem německého rozpoutání války – vnukům a pravnukům pachatelů vyčítat (byť jistě ne je zapomenout) a připomínat si spíše ty pokojnější doby. A pokud to snad někomu tak nepřipadá, měl by možná uvážit, zda – vzhledem k příslušnosti národů k bojujícím stranám druhé světové války – by neměl stejnou dědičnou odpovědnost uplatnit i vůči potomkům Japonců.