Hodná chvály, či kritiky? Merkelové nevyčítejme migrační krizi, ale odhad vývoje událostí na Ukrajině

Když v roce 2021 po šestnácti letech opouštěla úřad spolkové kancléřky, byla Angela Merkelová všeobecně hodnocena jako nejvýznamnější evropská politička své generace. V současnosti se ale stále častěji objevují kritické pohledy na její působení.
Za kancléřčinu vážnou chybu bývá (podle mě zcela právem) označována její energetická politika, zejména pak rozhodnutí o odstavení německých jaderných elektráren, přílišná závislost na ruském zemním plynu, podcenění ruské bezpečnostní hrozby, a hlavně její přístup k řešení migrační krize v roce 2015. Jak známo, na podzim onoho roku se Merkelová rozhodla umožnit vstup do Německa statisícům většinou syrských migrantů, kteří přicházeli především přes Balkán a uvízli v Maďarsku. Její výrok „Wir schaffen das“ se stal symbolem celé její éry.
Trestuhodné selhání
Připojil by se k oněm kritickým hlasům i pisatel těchto řádků? Až na to odstavení jaderných elektráren nikoli. Angele Merkelové bych spíše vytkl nedůslednost v prosazování těch základních principů, především ve vztahu k Rusku. Před rokem 2014 se bohužel dostatečně nesnažila udržovat vztahy s Ruskem na dobré úrovni, a hlavně později nedbala na realizaci Minských dohod z let 2014 a 2015. Později dokonce přiznala, že ty dohody vlastně nebrala vážně a jejich neplnění chápala jako prostředek k získání času pro vyzbrojování Ukrajiny.
Pokud jde o migranty, je podle mě ta kritika neférová – především přece Německo tehdy „vytrhlo trn z paty“ Maďarsku a Rakousku! Tehdejší německý postup byl především obdivuhodně velkorysou humanitární akcí (a navíc byl v souladu s potřebami německého průmyslu, který trpěl nedostatkem pracovních sil). Řekl bych, že ten kancléřčin humanistický přístup možná souvisí s tím, že vyrůstala v rodině protestantského pastora.
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Hlavně mi ale vadí, že Merkelová, stejně jako téměř všichni západní představitelé, včetně těch našich, trestuhodně selhala v odhadu možností vývoje války na Ukrajině. Jistě i po odchodu z vysoké politiky (těsně před vypuknutím onoho tragického konfliktu) mohla svým hlasem rozumu přispět k odvrácení bezprostředně hrozící, resp. k zastavení již propuknuvší války diplomatickými prostředky.
Vždyť až téměř do zahájení „speciální vojenské operace“ Rusko stále ještě formálně uznávalo ty dvě vzbouřenecké donbaské oblasti („lidové republiky“) jako součást Ukrajiny a bylo ochotné jednat na základě Minských dohod! A teprve po několika měsících Rusko formálně anektovalo čtyři donbaské provincie.
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Namísto toho se i Merkelová bohužel stala členkou chóru západních politiků povzbuzujících ukrajinské vedení falešnou vidinou vítězství nad Ruskem. Obávám se, že právě tato selhání jí bude historie vyčítat…