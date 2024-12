Říct si o vyšší plat? Nic jednoduchého. A co teprve, když šéf přidat odmítne

Všechno tohle je tak nějak zažité v naší pracovní kultuře. Jít si žádat o vyšší mzdu se bere téměř jako drzost. V Česku je také tabu o tomhle tématu vůbec diskutovat, což je také důvod, proč tenhle text píšu a vlastně jsem rád za Fialův „výkop“.

Ale teď vážně, panu premiérovi se to opravdu lehko říká. Takové vyjednávání o vyšším platu není nic jednoduchého.

Šéf to ví lépe

Předně, čistě logicky – když si jde pracovník říct o víc peněz a nadřízený ho odmítne, tak už by dotyčný musel změnit práci, aby si polepšil. Když totiž zůstane, a tím ukáže, že je ochoten pracovat i za stávající mzdu, tak není absolutní důvod, aby mu někdo přidával. Když je někdo prodavačka, tak může jít snadno ke konkurenci, a dokonce z billboardů ví, kolik tam asi dostane, ale u specializovaných profesí je to složitější.

Další případ je, když šéf zdvořile odpoví, že si dotyčného váží a rád by přidal, ale „firma na tom není dobře“. U nás, kde je zvykem si na vše stěžovat, může manažer koneckonců pořád tvrdit, že „firma na tom není zrovna dobře“. Nemluvě o tom, že v nestabilním Česku je opravdu hodně firem, které procházejí nějakou restrukturalizací prakticky celý svůj firemní život.

To tak možná v Apple když jde někdo škemrat o víc peněz, tak mu to asi neřeknou. Mě doteď nikdy v životě nenapadlo jít si říct o víc peněz, protože se tak trochu domnívám, že zaměstnavatel to ví líp, kdy přidat může, a kdy ne (a přímým dotazováním jsem zjistil, že v tomhle názoru nejsem zdaleka osamocen).

Člověk by měl podle mě spíš získávat vyšší plat tak, že zvyšuje svoji kvalifikaci a někam se (v rámci svého podniku) profesně posune. V době s vyšší inflací je ale každý pod tlakem trochu se sebou něco dělat.

Často se u nás také píše o tom, že jsou tu slabé odbory a lidé se v nich nechtějí organizovat. Pominu-li, že odborový předák Josef Středula je trochu pro smích, myslím si, že odbory mají pořád poněkud levicovou a komunistickou příchuť.

Ale taky je otázkou, jestli je dobře, že je člověk se svým zaměstnavatelem na kordy. Když je zaměstnanec sebevědomou individualitou, tak se těžko při vyjednávání o svém příjmu může schovávat za nějaký rozzuřený dav hrozící stávkou.

Hodně zajímavé bude, jak s českou firemní kulturou zamíchá směrnice o platech EU, podle které by měl zaměstnanec vědět, jaký je průměr na jeho úrovni. Směrnice se zavádí především kvůli rozdílům v platech mužů a žen. Jsem docela zvědavý, jak to dopadne a jestli to vůbec lidi budou chtít vědět, když to pro ně může znamenat za určitých okolností frustraci?

Četl jsem před psaním tohoto sloupku i různá motivační desatera, jak žádat. Že si má člověk připravit svoje úspěchy, pořádně se nadechnout, požádat o speciální schůzku. A přišlo mi to hrozně legrační, protože podle mě ten šéf ví, jestli může přidat, už dřív, než „žadatel“ vůbec přijde.

Nechtěl by to pan premiér ještě rozvést a dát nějaký kurz, jak se německých příjmů domoci, když už nám je slibuje, a jak správně žádat o vyšší mzdu?