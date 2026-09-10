Smysl má držet radikální strany na uzdě tím, že jsou vpuštěny do konkurenčního boje. V něm ukážou, jak svá hesla použijí v realitě, jak rozhodují coby součást výkonné moci. Jsou-li místo toho automaticky a předem nálepkovány na fašouny, ba nacisty, mohou v klidu pozorovat, jak jim narůstá počet voličů. A když jich je dost na volební vítězství, establishment zoufá a křičí o opakování ledna 1933 a novém nástupu Hitlera.
|
Chceš opozici? Hoď to AfD! Jak se chystá hlasovat země zabetonovaná „protipožární zdí“
U nás to není Hitler, ale máme vlastní symboly. Komunismus a Rusko. Je to skutečná hrozba? Zřejmě ne v tom rozsahu, o jakém se mluví. Ale když ono se s tím tak krásně straší, mohl by říci Jan Werich, kdyby žil.
I my jsme měli „protipožární zeď“
Regulace radikálních politických stran, starost o to, aby nevyrostly takové, které se vymykají z ústavního pořádku, má svůj smysl. Tak jako má smysl kultivace voličů (aby nesedali snadno na špek), i když stále většímu počtu lidí připadá jako marná.
Ale pořád je to lepší než tyto strany obestavět zdí a nálepkovat je jako extremistické, a pak se divit. Třeba tomu, že AfD ve férových volbách – v Sasku-Anhaltsku byla účast 78 procent – získala 44 procent hlasů. Pak působí hloupě mluvit o „extremistech“ či „krajnostech“, když početně to vypadá spíš na hlas státotvorné většiny.
|
Volby bez vítěze vyhrála AfD. Proč takový údiv, když to dopadlo podle očekávání?
My už jsme zapomněli, či si to málo připomínáme, že jsme též zažili něco jako „protipožární zeď“. Bylo to v dubnu 1945, kdy byl schválen Košický vládní program, který odmítal připustit do volební soutěže agrárníky, živnostníky, Národní souručenství a na Slovensku hlinkovce. Ta hra měla být už jen pro členy Národní fronty.
Mnozí si tehdy zřejmě říkali, že je to dobře. Hlinkovci platili za jasné kolaboranty s nacisty a zástupci ostatních part si s nacismem tak či onak smočili. A výsledek? Výsledek se dostavil za rok, kdy tento program, tento československý model „protipožární zdi“, uvolnil Komunistické straně Československa (KSČ) cestu k volebnímu vítězství.
Dnes se říkává, že komunismus sem přivezly na jaře 1945 sovětské tanky. Že nám, bytostně demokratickým Čechům, ho vnutily. Něco na tom určitě je. Ty tanky byly myšleny obrazně (sovětští vojáci z Československa odešli do listopadu 1945, tak jako američtí), ale usadilo se tu dost agentů NKVD či sovětských poradců. Ale formální předpoklad nastolení komunismu u nás se opíral i o demokratické procedury. O to, že ve volbách na jaře 1946 směly kandidovat jen členské strany Národní fronty.
|
S vítěznou AfD se skoro nikdo nechce bavit, s nabídkou uspěla jen u BSW
Jinými slovy. V samém závěru druhé světové války byl hladce prosazen (se souhlasem exilu v Londýně i Moskvě) Košický vládní program a s ním i československá verze „protipožární zdi“. Rozuměj zdi protifašistické, protinacistické. Bez protestů. Kdo by také protestoval, když bylo právě po okupaci a pádu nacismu.
Pryč se zrádci, do voleb jen prověření
Toto se dnes v dějepise asi moc neučí. A i kdyby učilo, pro žáky a studenty to není atraktivní téma, že. Přitom záblesky podobného tématu se nám odvíjejí před očima.
|
Vítězství AfD. Politické zemětřesení v Německu může otřást celou Evropou
Stačí si vzít loňské agresivně ražené plakáty Spolu: Ať nám zase nevládnou komunisti. Přijď k volbám. (V pozadí foto Konečné.) Ať nám zase nevládnou stbáci. Přijď k volbám. (V pozadí foto Babiše.) Z druhé strany barikády tu zase byly plakáty evokující, že Petr Pavel nás zatáhne do války.
Přitom to je ještě odvar proti dikci polského premiéra Donalda Tuska. Teď řekl, že v Polsku se z úspěchu AfD mohou radovat jen idioti či zrádci. A v dubnu, když v maďarských volbách Magyar porazil Orbána, to shrnul drsně: „Eliminovat vše, co zavání zradou, co je kolaborací s těmi, kdo vztahují ruce na nezávislost státu a jednotu Evropy.“
Jako by se tu místo zapomenuté Národní fronty z roku 1945 rýsovalo něco ve stylu „Národní fronty liberální demokracie“. Prostě těch, kteří uvažují či rozhodují o tom, kdo je zrádce a kdo není, kdo je přípustný do voleb a kdo není.
|
Opozice vyhlašuje Poučení z německého vývoje. Kdo tady bojuje za neměnnost?
To téma má i druhou rovinu. Má být přísnost na všechny stejná? Když se v Německu zjistilo, že dva důvěrníci Ulricha Siegmunda z vítězné AfD byli zamlada, snad před dvaceti lety, na nějakém fašounském táboře, byl z toho poprask a opět se mluvilo o zákazu AfD. Když se u nás zjistilo, že Filip Turek zamlada z blbosti hajloval, zarazilo mu to cestu ke křeslu ministra, ale stranu Motoristé sobě to nevyloučilo.
Když se zjistilo, že různé vojenské jednotky na Ukrajině používají symboliku z éry nacismu, liberální demokraté to brali jako detail ve válce za přežití. Když se zjistilo, že prezident Petr Pavel byl zamlada cvičen na rozvědčíka a na útvaru vedl buňku KSČ, liberální demokraté řekli, že už si to odpracoval.
Na toto společná norma neexistuje a EU žádnou směrnici nevymyslí. Je to spíše ilustrace chování lidí. Na webových diskusích to může i pobavit. Stává se, že ti, kteří vášnivě odsuzují ukrajinské úlety s Banderou či aktivity Petra Pavla před listopadem 1989, teď tleskají úspěchu AfD, aniž by špitli, že v ní jsou lidé s nepěknou minulostí.
|
Okamura vítězství AfD vítá. Politické zemětřesení, reaguje na výsledky Fiala
Což neznamená, že AfD se má soudně zakázat. Ale nemusí se jí ani paušálně tleskat, když ještě nevíme, s čím vlastně vyrukuje.