Berufsverbot se vrací. Smí stát zaměstnávat členy AfD nebo KSČM?

Německo se možná posune o ligu výše. Web Der Spiegel ve čtvrtek uvedl svůj článek takto: „Učitelé, policisté a soudci, kteří jsou členy AfD, jeví znepokojení. Stále víc spolkových zemí chystá zákony, které jim mají zabránit ve státní službě.“

Byla to mediální nadsázka? Ne. „Průzkum Spiegelu ukazuje,“ píše se o kus dále, „že obavy jsou oprávněné. Stále více spolkových zemí se chystá vyloučit extremisty z vládních služeb.“ Celý text je uveden titulkem, který začíná slovem Berufsverbot.

Jak Brandt hlídal levicové radikály

Berufsverbot znamená zákaz výkonu povolání, ale patří ke známým německým slovům, jež se často ani nepřekládají. Snad každý ví, co znamená Blitzkrieg, Ordnung či Kulturkrieg. Svého času – v 70. a 80. letech – u nás skoro každý věděl, co znamená Berufsverbot.

Je to hovorový výraz, kterým tehdy pravidelně strašilo Rudé právo. Ilustroval praxi, která začala v roce 1972, když vláda Willyho Brandta – ano, toho slavného sociálního demokrata Brandta, intelektuála, antifašisty, za Hitlera exulanta – přijala „výnos o radikálech“. Stanovil, že do státních služeb (k armádě, policii, do školství, na železnici, k poště a podobně) je lepší nepouštět politické radikály. Nebo je alespoň důkladně prověřit. Tak vznikl okřídlený výraz „zákaz výkonu povolání“.

Tehdy, v době ultralevicového teroru RAF, šlo hlavně o radikály z krajní levice a komunisty. Proto mělo Rudé právo z „výnosu o radikálech“ a „zákazu výkonu povolání“ Vánoce. Mohlo psát ve stylu: vidíte, jak to v západním Německu, zemi údajné svobody, vypadá? Komunisty tam neberou ani k železnici či k poště.

Bylo to přehnané. Výnos o radikálech narážel i doma na kritiku a stále více spolkových zemí ho dávalo k ledu. Jako poslední v roce 1991 Bavorsko. Jak píše Der Spiegel, za dobu jeho platnosti bylo kontrarozvědkou prošetřeno 3,5 milionu lidí a z veřejné sféry odvoláno asi 260 státních úředníků či zaměstnanců.

Dnes platí, že radikální může být jen pravice

Teď ale vidíme, že slovo Berufsverbot (zákaz výkonu povolání) se vrací. Vrátí se i popsaná praxe? V jakém měřítku? To se teprve uvidí. Ale snaha tu je a boj proti radikálům už nebude mířit na krajní levici, nýbrž na krajní pravici, jak bývá titulována Alternativa pro Německo (AfD). V tom je jeho zdůvodnění, ale i problém.

V květnu německá kontrarozvědka (Spolkový úřad na ochranu ústavy) prohlásila stranu AfD za jednoznačně pravicově extremistickou. Do té doby byla AfD z pravicového extremismu jen podezřelá. Tento posun kontrarozvědce umožňuje stranu AfD důkladněji sledovat, natáčet či do ní infiltrovat své informátory.

Ale už v únorových volbách se AfD stala druhou nejsilnější stranou ve Spolkovém sněmu. V průzkumech končívá na druhém, někdy i prvním místě. Nebyla soudně rozpuštěna.

Bývalý kancléř Olaf Scholz řekl, že její postavení mimo zákon se nemá uspěchat. Přitom spolkové země chtějí rozšířit dosavadní „protipožární zeď“ (zákaz jakékoliv politické spolupráce na jakékoliv úrovni) o zákaz práce pro členy AfD ve státní či veřejné sféře. To je u strany, k níž se hlásí skoro čtvrtina německých voličů, dost velký háček. Někdo by možná řekl, že háček neřešitelný.

Vraťme se ještě jednou k české učitelce Martině Bednářové. Ta byla vyštípána ze školství za to, co říkala žákům. Že je ideologicky masírovala, řeklo by se lidově. V Německu je ve hře vyšší liga. Zvažují schválení zákonů, které by umožnily vyštípat úředníky či zaměstnance ze státní i veřejné správy jen za členství ve straně. Nota bene ve druhé nejsilnější straně v zemi.

Je to v souladu s právním státem?

Ať to dopadne jakkoliv, už teď se rojí otázky. Co na to řekne Spolkový ústavní soud? Co by se dělo u nás, kdyby ve státních službách (armáda, policie, školství) nebyli zaměstnáváni členové politických part typu Stačilo!, SPD, PRO či Trikolora? Jistě, je tu rozdíl. Tyto party ještě nemají černý puntík od kontrarozvědky. Ale mají k němu tak či onak našlápnuto.

Navíc tu jde o širší otázky. Když v Evropě přijde řeč na právní stát a narušování jeho zásad, Německo se rádo obsazuje do role odborníka, morálního majáku, ba kádrováka. Ale byl by zákaz výkonu povolání pro AfD v souladu s právním státem? Vždyť i Der Spiegel, list k AfD zcela odmítavý, bez oslavného tónu píše: „Fakt, že stát nechává své budoucí zaměstnance prověřovat, aniž by měl jakékoliv konkrétní podezření, se v Německu jeví jako nový normál.“

Pak se nabízí otázka obecně politická. Je řešení, o kterém se diskutuje v Německu, liberálně demokratické, nebo autoritářské? Posiluje totiž pocit, že liberální demokracie si chce posílit svou vedoucí roli za každou cenu.