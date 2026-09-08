Opozice vyhlašuje Poučení z německého vývoje. Kdo tady bojuje za neměnnost?

Z vládního tábora zazněly buď naivní sympatie k AfD, nebo opatrné, počkejme a uvidíme. Proto se jim nemá smysl věnovat. Ostatně, trvanlivost vládních názorů je značně limitovaná. Bratři v triku, tedy politici, kteří spolu soupeří o roli lídra opozice, se v hodnocení triumfu AfD vlastně shodují.
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„Spíš než pohoršovat se nad úspěchem otevřeně proruských extremistů v Německu je potřeba představit vlastní, realistická a udržitelná řešení,“ hlásá Vít Rakušan. Martin Kupka reagoval dost podobně, jen trochu konkrétněji: „Demokratické strany musí nabídnout jasná řešení: tvrdou migrační politiku, bezpečnost, méně regulací a žádné populistické rozhazování.“
Oba pánové mají v mnoha ohledech pravdu, ale nejsou schopni předložit voličům žádné konkrétní řešení. Tedy, ne, že by recepty současné vlády byly lepší, ale voliči jim (zatím) víc věří.
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Všechny politické síly nejsou stejné
Zastavíme-li se u Martina Kupky, pak se neubráníme podivu nad tím, že představitel strany, která zavedla příspěvek na bydlení jako reakci na stoupající životní náklady (někdo tomu říká energetická drahota), se chce ze situace dostat tím, že zastaví „populistické rozhazování“ a regulace. To asi nebude na ty, kteří mají sotva na nájem, účinkovat jako lákadlo. Ale Martin Kupka je alespoň konkrétní a riskuje, že jeho teze bude někdo zpochybňovat.
Vít Rakušan se nikdy nedostal za stadium kulatých řečí, ale o to exaltovanější má stranický marketing. Profesor politologie a bývalý premiér Petr Fiala odmítá jako absolutní argument tezi, že za vše mohou neschopné staré strany, které nenabízejí voličům to, co žádají. Tvrdí, že radikální strany bojující za to, „aby se nic nezměnilo“, jsou nebezpečnou iluzí. Prý si demokracie musí přiznat, že je ohrožena a odmítnout představu, že všechny politické síly jsou stejné.
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To je alespoň zajímavý příspěvek s nějakou myšlenkou. Možná lze opravdu AfD vnímat jako stranu radikálně se bránící změnám, ale podobně lze hledět i na stávající „tradiční“ partaje. Ty vesměs hlásají: budeme dělat jen to, co jsme doposud dělali, a nic víc (bez ohledu na to, zda to fungovalo, či nikoli).
Jenže to v prudce se měnícím světě voličům nestačí. Nehledě na to, že to, co tradiční stranám léta dodávalo stabilitu, byla přiměřená ekonomická situace a slušné ekonomické perspektivy jejich elektorátu. Dnes se cítí znejistěna i střední třída a míra pokrytectví ve veřejné debatě působí velmi dusivě. Ono by možná stačilo trochu tvrdé a možná nepříjemné upřímnosti.
Zlí populisté, kteří ošálili hloupý lid
Petr Fiala má bezesporu pravdu, že všechny strany nejsou stejné, tedy že představují stejně malé ohrožení pro demokracii. Bezesporu to tak není. Problém Petra Fialy vězí v tom, že se dlouhodobě snažil jako největší nebezpečí pro demokracii vylíčit hnutí ANO, které je de facto stranou mainstreamovou s průřezovou podporou ve společnosti, od byznysu po byrokracii. Možná jen mezi herci existuje většinový kolektivní odpor.
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A když už do role hlavního kacíře obsadil Babiše (který je proevropský, pro NATO i protiruský), nemohl Fiala zareagovat, když se objevil opravdový nebezpečný populista Okamura, který chce vystoupit z NATO i EU a sympatie k východním despociím jen chabě zakrývá. Ale to je žel chyba samotného Petra Fialy, tu nemůže vyčítat jiným.
Současná opozice si ne a ne uvědomit, že negativní motivací se volby nevyhrávají, bohužel u mnoha voličů vytvářejí dojem, že výhradně oni jsou zosobněním a zárukou demokracie, čímž v části občanstva posilují skepsi vůči demokracii samotné. Jenže ono je snazší ukájet se tezí, že za vše mohou zlí populisté, kteří ošálili hloupý lid.
Opoziční řeči připomínají normalizační Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti, tedy text, kterému nevěřili ani jeho tvůrci. Možná bychom se měli šířeji věnovat Fialově otázce, kdo je tu vlastně radikální bojovník za neměnnost. Třeba bychom si leccos vyjasnili.