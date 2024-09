Německo „padá do krize“. Jedním z důvodů je přesun výroby do Číny

Klíčovým důvodem je ochabování čínské ekonomiky, na níž je ta německá stále závislejší. Číně nyní navíc hrozí další potíže, a to s výrazným posílením jüanu, které může nastat i s vyhlíženým zahájením snižování úrokových sazeb v USA, jež oslabí dolar.

Nedávno sice probleskla zpráva, která měla vyznít pozitivně, že Německo vyváží do Polska více než do Číny. Prý je to „pozoruhodný úspěch“, tleskal tisk. A pobídka pro rozšiřování EU na východ. Je ale třeba říct pravdu celou. Německo do Číny přenáší celé fabriky, masivně tam navyšuje své investice, takže už tam nemusí logicky tolik vyvážet. Vyrábí přímo tam. Naopak jde tedy o možnou známku určité deindustrializace Německa a ztráty jeho pracovních míst ve prospěch Číny.