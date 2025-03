Odbrzděný Berlín. Němci velí utrácet a Evropa je bude následovat

Utrácení v takovýchhle rozměrech - pro představu jde asi o 25 ročních rozpočtů českého státu - vytvoří růstový impuls, který popožene německou ekonomiku a také na ni navázanou ekonomiku českou.

Jak velký by mohlo mít německé utrácení vliv na Německo a na Česko, se nedávno pokusil spočítat Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. Podle něj by to od příštího roku mohlo v Německu znamenat fiskální impuls ve výši 3-3,5 procenta HDP. Přímý dopad na českou ekonomiku bude podle Bureše mírný, do 0,5 procenta HDP. Mimo jiné proto, že z velké části bude zvýšená poptávka v Německu řešena dodávkami z německé ekonomiky.

Dlouhodobě by to ovšem mohlo znamenat příležitost pro část českého průmyslu, například pro strojírenství a stavebnictví. Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky, zase uvádí, že Česko má našlápnuto na ekonomický růst ve výši 2-2,5 procenta a německý fiskální impuls by ho mohl dostat na tři procenta. To vůbec není špatné.

Zřejmě nezůstane jen u obrany

Šetřit se nepřestane jen v Německu. Tahle vlna zasáhne většinu Evropy a doputovala už i do Česka. V Evropské unii se pracuje na rozvolnění tzv. Paktu růstu a stability, který omezoval výši schodků veřejných financí jednotlivých zemí a výši jejich zadlužení.

Pakt původně prosadili právě Němci, šlo o pravidla pro země eurozóny, která měla zajišťovat silné euro. Později se stal cílem, ke kterému se mělo směřovat a jeho strážcem bylo právě Německo a severní státy Evropské unie. Teď nemá platit pro výdaje na obranu.

Podobným směrem se vydává i Česko. Ministr financí Zbyněk Stanjura podal v parlamentu pozměňovací návrh, kterým se zvyšují výdajové rámce pro léta 2026-2033 o dodatečné výdaje na obranu, které přesahují závazek ČR vůči NATO ve výši dvou procent HDP. Jinak řečeno, tyhle peníze na zbrojení by se zkrátka nepočítaly do kontroly zadlužení a stát by si na ně mohl snadno vypůjčit.

Pravděpodobně nezůstane je u obrany a přibudou investice do infrastruktury a dalších věcí. Snadno se to zdůvodní obranou. Tanky se potřebují dostat na místo boje, takže je třeba zlepšit silnice a posílit mosty, bez spojení není velení, takže bude potřeba zlepšit komunikační sítě, obranný průmysl potřebuje vzdělané lidi, takže je dobré investovat do školství atd. Přinese to i další impuls pro ekonomiku.

Investovat s rozumem

Výdaje na obranu je třeba zřejmě v současném světě zvyšovat a Evropa potřebuje investice, které posílí její ekonomický růst. Jenže investovat, pokud to má mít smysl, je třeba s určitou návratností. Jinak jde o peníze spláchnuté do záchodu. Asi nejjednodušší je to na první pohled u obrany. Jde přece o jakousi pojistku, která nám zajišťuje bezpečnost a pojištění se vyplatí. Pojištění se ale vyplatí jen tehdy, pokud je dostatečné a ne zároveň předražené.

Jinak řečeno, pokud budou výdaje na obranu příliš nízké, neodstraší protivníka a neubráníme se mu, a tak budou zbytečné. Jestliže budou naopak příliš velké, a budeme mít třeba tanky „navíc“, bude to zbytečně zatěžovat ekonomiku. Jenže kolik je tak akorát?

Zatím to vypadá, že se v Evropě řídíme tím, co požaduje po spojencích v NATO americký prezident Donald Trump. Trump ale už tvrdil, že je třeba na obranu dát dvě, tři i pět procent HDP a nevíme, s čím přijde příště. Přitom zpochybnil spojenecké závazky uvnitř NATO a pohřbil tím Alianci. V její odstrašující sílu a jednotu nevěří ani její členové, ani její nepřátelé. Vyššími výdaji na zbrojení si Trumpovu věrnost nekoupíme a Alianci nevzkřísíme. Evropa se musí řídit podle sebe.

Co se týče investic do infrastruktury, tam je zase třeba pamatovat na to, že investice musí být takové, aby se vrátily i s nějakým ziskem. Nejde přímo o finanční návratnost, vyplatí se i zdravější populace, rychlejší doprava, lepší vzdělání a třeba čistší vzduch. Investovat je třeba s rozmyslem a podpořit tím dlouhodobý ekonomický růst. Jak v Německu, tak u nás. Pokud se to nepovede, skončí Němci, my i celá Evropa jen s dalšími dluhy, které bude čím dál tím obtížnější splácet, a které mohou nakonec vést k další finanční krizi.