Proč končí éra, kterou Německu záviděl zbytek světa?

Proč se to děje? Tuto otázku si kladou především lidé v EU a v USA. Vývoj na Západě ale zneklidňuje i obyvatele zbytku světa, protože země jako Čína, Rusko, Indie, Turecko, Brazílie a další se v posledních desetiletích také snažily budovat západní ekonomický model, aby paradoxně touto osvědčenou zbraní Západu porazily Západ, který zmíněné státy kvůli zkušenostem z historie nemají v lásce.

Negativní vývoj v Evropě jen urychlila nejen válka na Ukrajině, která trvá již dva a půl roku, ale také již rok trvající napjatá situace na Blízkém východě. Geopolitický chaos logicky přináší nejistotu, stagnaci či pokles HDP. Lidé v Evropě s obavami sledují zejména situaci v Německu, které je nejsilnějším motorem ekonomiky EU.

Konec iluzí

Ekonomický institut IW v Kolíně nad Rýnem se letos v září ve své předpovědi zbavil iluzí optimisty. Pesimismus vyzařují i zprávy o budoucnosti dalších ekonomických think tanků jako například ZEW v Mannheimu, IfW v Kielu, Ifo v Mnichově, IWH v Halle či RWI v Essenu. Nepočítáme-li krátký rozmach po koronavirové pandemii, dá se říct, že německá ekonomika prakticky nevykazuje výraznější pohyb nahoru od začátku roku 2022.

Slábnoucí sílu německého průmyslu a finančního světa krásně ilustrují dva příklady z letošního podzimu. První se týká potíží koncernu Volkswagen, který ztrácí konkurenceschopnost, plánuje uzavření závodů a propouštění desítek tisíc lidí. Přitom VW byl zhruba od padesátých let symbolem číslo 1 německého průmyslu a do dnešních dnů nebylo ani teoreticky představitelné zabývat se otázkou, že by podnik měl vážné problémy.

Německé banky na ústupu

Jenže slábne i lesk bank. Pokud bychom hledali bod zlomu, nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že degrese začala 30. listopadu 1989. V ten den byl spáchán bombový atentát na Alfreda Herrhausena, šéfa Deutsche Bank, který byl tehdy nejmocnějším bankéřem Evropy. Nebyl jen skvělým finančníkem (říkalo se mu „poslední bankéř se svědomím“), ale i přítelem a poradcem německého kancléře Helmuta Kohla (oba se narodili v roce 1930).

Vražda, která dodnes nebyla objasněna, Kohlem otřásla. Atentát prý byl varováním pro kancléře, který ve svých memoárech popisuje, jak na summitu Evropského společenství ve Štrasburku v prosinci 1989 zažíval své nejčernější chvíle. Zajímavé je, že německé banky v postkomunistických zemích v rámci privatizace neuspěly nikde.

Pozice německých finančních domů v Evropě neustále klesá. V žebříčku tržní hodnoty kdysi hvězdná Deutsche Bank je dnes už na 15. pozici a cení se jen na 30 miliard eur (první je britská HSBC s hodnotou 147 miliard). Někdejší dvojka Commerzbank, v níž německý stát drží 12 procent akcií, spadla na 25. příčku s hodnotou 18 miliard eur a nyní ji chce nepřátelsky převzít italská UniCredit, pátá největší banka v Evropě. A nakonec věta, která vydá za tisíce slov: Největším akcionářem banky UniCredit a třetím nejvýznamnějším vlastníkem Commerzbanky je BlackRock z USA.