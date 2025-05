Německo chce pro své firmy levnou elektřinu. Jenže tím budou trpět ostatní Evropané

Pokud Evropská komise ustoupí od zákazu státní pomoci a umožní Německu nějakým způsobem dotovat svoji energetiku, může to vést k tomu, že německé firmy získají obří konkurenční výhodu před ostatními evropskými podniky. I před těmi našimi.

Více subdodávek německým firmám nemusí vůbec vyrovnat snížení prodejů u jiných českých firem, které nebudou moci kvůli drahé české elektřině konkurovat německé výrobě.

Samozřejmě každého napadne, že pokud by dotovali ceny elektřiny Němci, můžeme udělat to samé i my. Jenže ne každá země má tolik peněz na podporu svého průmyslu jako Německo. Levná elektřina totiž není zadarmo. Jen u energeticky náročného průmyslu by odhadem dotace na elektřinu vyšly německou vládu do roku 2030 asi na 10 miliard eur, což je suma odpovídající čtvrtině českého státního rozpočtu.

A to se bavíme o dotacích jen pro část průmyslu. Přitom se už ozvaly hlasy, proč nedat levnou elektřinu všem velkým německým firmám či rovnou všem německým firmám.

Němci by tak díky levné elektřině snadno svými nižšími cenami vytlačili z trhu výrobce z Česka a dalších menších průmyslových států, které by na dotování elektřiny neměly tolik peněz. Právě proto to evropská pravidla, která mimochodem zejména za covidu mnozí i v Česku kritizovali, zakazují. Jenže regule lze porušit nebo více či méně nápadně ohnout. A to hrozí.

Evropská komise v oblasti státních podpor postupně ustupuje jednotlivým členským zemím a snaží se s nimi raději dohodnout než jim tvrdě něco zakazovat jako dřív.

Německo tak má se svou levnou elektřinou možná šanci. Už se objevily zprávy, že německá vláda by snížení cen elektřiny pro firmy mohla prezentovat jako ekologickou elektrifikaci průmyslu a boj proti globálnímu oteplování a že by něco takového mohlo nakonec u Evropské komise projít.