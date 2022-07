Je to velmi náhlé. Ještě před dvěma lety by skoro celý svět souhlasil s tím, co si o sobě mysleli Němci samotní, a sice že jejich ekonomický model je jeden z nejlepších a nejúspěšnějších na světě. Němci si navíc připadali vzorní a příkladní ve věci klimatického aktivismu a měli dojem, že jejich zahraniční politika stojí na hodnotách.