V Německu selhává „ordnung“. Co znamená nezvolení Merze kancléřem v prvním kole

„Ordnung“ už deset let neplatí na hranicích. Tedy od léta 2015, kdy byly otevřeny skoro pro každého – pro ty, kteří přicházeli z Blízkého východu a stačilo jim znát slova „Germany“ či „asyl“. „Ordnung“ už nějaký čas neplatí ani na železnici, jež bývala jeho synonymem. Není se ale vlaky běžně zpožďují. Obecně řečeno se pořádek vytrácí z infrastruktury typu školství či zdravotnictví, zejména na venkově.

Jenže teď „ordung“ selhal tam, kde to nečekal vůbec nikdo. Friedrich Merz z CDU, vítěz únorových voleb a lídr již hotové velké koalice konzervativců se sociálními demokraty, neprošel prvním kolem sněmovního hlasování o kancléři. Za celých 76 let existence Spolkové republiky se to stalo poprvé.

Neznamená to, že Merz je odepsán. V pátek má být druhé kolo hlasování, pak může být i třetí, kdy by platila nikoliv absolutní, ale jen prostá většina. Merzova vláda tedy zřejmě tak či onak projde, ale ten symbolický průšvih na jejím startu se jistě podepíše na samotném Merzovi, na jeho koalici, vládě i na Německu jako takovém.

Je to další kamínek – spíše kámen – do mozaiky přesvědčení, že „ordnung“, něco, co mělo být jen formalitou, už v Německu nefunguje. A možná i mnozí, kteří si z německého „ordnungu“ dělali legraci, teď zateskní po „starých zlatých časech německého ordnungu“. Rozuměj po časech, kdy i pro nás byla „stará Spolková republika“ inspirací v lecčems – od politických a občanských svobod až po hospodářskou výkonnost a inovativnost.

Když koaliční poslanci „zlobí“

Jak se to mohlo stát? Nelze přesně říci, neboť hlasování bylo tajné. Což může u progresivistů nadhodit otázku: není lepší tajná hlasování omezit, ba vytěsnit, aby se zamezilo „narušování ordnungu“? Zbývají tedy spekulace, ale i ty o lecčems svědčí.

Merz potřeboval v prvním kole absolutní většinu, 316 z celkových 630 hlasů ve Spolkovém sněmu. Jenže dostal jich pouze 310, ačkoliv velká koalice disponuje 328 mandáty. Z toho plyne, že 18 koaličních poslanců „zlobilo“ – nepřišli, hlasovali proti či se zdrželi. Kteří, z jaké party, to mohli být?

Spekuluje se v široké škále. Mohli to být pravověrní konzervativci, kterým se nelíbí, že Merz, i když únorové volby jasně vyhrála pravice (CDU/CSU + AfD mají 57 procent mandátů), tento výsledek přetavil ve velkou koalici s levicí jen proto, aby udržel „protipožární zeď“ vůči radikální AfD.

Mohli to být pravověrní konzervativci, kterým se nelíbilo, že Merz ještě s použitím dosavadní sněmovní většiny (ústavní) odblokoval dluhovou brzdu, čímž uvolnil cestu k zadlužování.

Nebo to prý mohli být sociální demokraté, pro které je Merz příliš málo levicový. Ale tomu je těžké uvěřit. SPD je slavná značka stará 150 let, leč v posledních letech uvadá. Letos v únoru získali sociální demokraté jen 16 procent hlasů. Nejméně ve své historii. Poprvé v dějinách Spolkové republiky skončila pod dvaceti procenty. Pokud i s tímto propadem získali účast ve vládní koalici, pokud v ní mají disponovat sedmi ministry, proč by si tuto větev sami pod sebou podřezávali?

Bude to druhý Fiala?

Jak bylo řečeno, šlo o tajné hlasování, tedy „zrádné poslance“ konkrétně nikdo nezjistí. Ale že nová vláda začne s problémy, je očividné. Na středu už měl Merz naplánovanou schůzku s francouzským prezidentem Macronem a polským premiérem Tuskem. Vyrazí za nimi jako jen designovaný kancléř? Asi těžko.

Merzovo nezvolení v prvním kole bude mít i dopady společenské. Jak napsal jeden diskutér u nás: „Ještě se ani nestal kancléřem, a už je k smíchu. Tohle bude druhý Fiala.“ Ale ono to tak úplně k smíchu není. Ne proto, že něco takového by se třeba v Rusku stát nemohlo. Ono by se to nemohlo stát ani v Německu Angely Merkelové. V tom Německu, kde veškeré opoziční hlasy byly vytlačeny k AfD. Nyní se ukazuje, že nekonformní, chcete-li vnitřně opoziční hlasy se vracejí i do vládní koalice.