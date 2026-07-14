Skandál ve Volkswagenu. Katar blokuje výrobu části Železné kopule v Německu

Šéf koncernu Oliver Blume minulý týden v interním sdělení společnosti prakticky potvrdil dřívější zvěsti, že koncern do roku 2030 propustí zhruba 100 tisíc lidí (asi 15 procent všech zaměstnanců) a uzavře čtyři závody v Německu (Hannover, Emden, Zwikau a Neckarsulm). Vedení koncernu už čelí velkému konfliktu se zaměstnanci, takže se dá očekávat vlna stávek.
Ale aby toho nebylo málo, koncem minulého týdne deník Bild přinesl informaci, že významný akcionář Volkswagenu, katarský státní suverénní fond Qatar Holding, tedy katarský stát, využil práva veta ohledně společného projektu německé automobilky a izraelské zbrojařské firmy Rafael Advanced Defense Systems na výrobu některých komponentů pro extrémně účinný systém protivzdušné obrany Iron Dome (Železná kopule). Pokud k tomuto rozhodnutí dojde, bude ohroženo asi 2300 pracovních míst.
Evropský gigant pod vlivem Katařanů
Blokování německo-izraelské spolupráce ze strany Kataru má nepříjemný politický podtext, jelikož tato arabská monarchie se snaží diktovat strategii koncernu, v němž druhým největším akcionářem (20 procent akcií s hlasovacím právem) je spolková země Dolní Sasko, tedy stát. Kauza opět otevřela otázku, zda Katar, kam ještě nedávno jezdili vysoce postavení němečtí vládní činitelé a žebrali o dodávky zemního plynu, dokáže ovlivnit směřování velmi významného a státem částečně vlastněného průmyslového giganta v Evropské unii.
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Paradoxem je, že Katar jako třetí největší akcionář Volkswagenu (17 procent akcií s hlasovacím právem) má prakticky stejně silný hlas v dozorčí radě automobilky jako německý stát. (Většinovým vlastníkem je firma Porsche Automobil Holding s 53 procenty akcií.) Katarský státní investiční fond koupil podíl ve Volkswagenu už v roce 2009 v rámci širšího balíčku finančních operací, přičemž jeho celkový závazek a investice do koncernu dosáhly přibližně sedmi miliard eur (asi 170 miliard korun). Emirát získal v dozorčí radě Volkswagenu dokonce dvě místa – prezidentka Qatar Auto Museum a bývalá ministryně informatiky a komunikace Hessa Sultan Al Jaberová a generální ředitel suverénního fondu Qatar Investment Authority Mohammed Saif Al-Sowaidi.
Plán německé automobilky byl takový, že závod v Osnabrücku v Dolním Sasku, jehož uzavření v roce 2027 bylo oznámeno už dříve, přejde na vojenskou výrobu právě díky spolupráci s Izraelci, což znamenalo nejen to, že by zhruba 2300 zaměstnanců nepřišlo o práci, ale naznačil by i nové směřování koncernu ve zbrojařském sektoru. Průlom by měl přinést podpis nezávazného memoranda o spolupráci mezi Volkswagenem a Rafaelem z dubna letošního roku, ale jak uvádí Bild, katarský akcionář s tímto projektem nesouhlasil. Zástupci bohatého emirátu, který drží více než deset procent základního kapitálu německého podniku, se odvolávali na politické napětí mezi Izraelem a Katarem.
Veto podporovatele Hamásu
Jak je známo, Katar dlouhá léta patří mezi největší finanční podporovatele teroristické organizace Hamás, která operuje zejména v Gaze. Tato monarchie důsledně odmítá výrobu zbraní, které přímo slouží obraně Izraele proti útokům ze vzduchu. Železná kopule patří mezi klíčové systémy izraelské protivzdušné obrany a v minulosti dokázala sestřelit tisíce raket vystřelených Hamásem, Hizballáhem či Íránem.
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Deník Bild oslovil bezpečnostního experta londýnské King’s College Petera R. Neumanna, který konstatoval, že investice států z oblasti Perského zálivu sice jsou pro Evropu důležité, ale neměly by vést ke strategické zranitelnosti. „I v tomto případě platí to, co v jiných oblastech: Nesmí se stát, že budeme vydáni někomu na milost a nemilost,“ vysvětloval Neumann a dodal, že Evropa by k ekonomickým a bezpečnostním otázkám ve vztahu k Blízkému východu měla přistupovat mnohem pragmatičtěji.