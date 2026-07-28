Abdul zemřel, ale svůj boj stejně vyhrál. Atapana Zelený kritizuje evropskou migrační politiku

Opět další islámský fanatik, který svými krvavými činy hájil boj proti pohanským psům, tedy proti všem Evropanům; boj, který je pro něj a jemu podobným boj posvátný.
Sobotní čin německého občana s libanonskými kořeny Adbula B. nás jen přesvědčuje, že takový islám do Evropy nepatří. Problémem jsou naši unijní vládci a jiní političtí, třeba tzv. multikulti aktivisté, kteří přispívají svou politikou nekontrolované otevřenosti jen k novým zločinům a krveprolití Evropanů.
A reagují stále stejně jako v případech mnoha jiných podobných teroristických útoků na evropské půdě. Odsoudí je jako ohavný čin, politují pozůstalé, dají někde kytičku, ale v zásadě se nic nemění.
Jakoby se nepoučili z útoků a zabíjení nevinných obětí: Volgodonsk, Moskva 1999, Moskva 2002, Madrid 2004, Londýn 2005, Moskva 2010, Londýn a Volgograd 2013, Brusel 2014, Paříž a Kodaň 2015, Nice a Brusel 2016, Londýn 2017, Londýn 2019, Vídeň 2020, Oslo 2022, Magdeburg a Krasnogorsk 2024…
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Vždy při této příležitosti si nemohu odpustit povzdech, jak naši politici nechápou, nebo nechtějí chápat dějinné souvislosti vyplývající z historické nenávisti islamistů vůči pohanům, které musí buď donutit ke konverzi, či nás zabít. Evropa s Vatikánem je jim solí v očích již od hidžry, kdy se vydali dobývat svět silou. Jednou se o to pokusili cestou na Západ přes severní Afriku, kterou dobyli včetně byzantského centra Kartága za neuvěřitelných 87 let od hidžry v roce 622.
Úhel pohledu
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A už za dalších 13 let překročili Gibraltar, začali dobývat iberský poloostrov a zakládat umajjovský chalífát, později zvaný córdobský. To jim bylo málo, chtěli celou Evropu a tak vyrazili k Frankům do dnešní jižní Francie. Díky Bohu muslimská vojska narazila v roce 732 na vojevůdce Karla Martela, dědečka Karla Velikého, který v bitvě u Poitiers učinil konec snu muslimů o islámské Evropě. A tak na řadu století zachránil křesťanskou Evropu.
Podruhé to chtěli vzít od východu v rámci osmanské říše. Nejdříve si pokořili Cařihrad (1453), postupně obsadili Balkán, aby Turci dvakrát zaútočili na Evropu obléháním Vídně v letech 1529 a 1683. Poprvé Vídeň uhájila česká vojska pod vedením krále Ferdinanda I. a podruhé především vojska polského krále Jana III. a českých stavů.
Tehdy se vyznamenal jako klíčová osobnost obrany český šlechtic Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic, který působil jako civilní guvernér města a šéf obranné rady.
Noví pracanti
Tyto historické souvislosti nejsou zdaleka nudné k učení, ale k ujasnění nekončícího zájmu islamistů či muslimů nebo chcete-li, jak říkala moje babička, mohamedánů o dobytí Evropy. Naši evropští vůdci často na tyto historické události zapomínají a jsou přesvědčeni, že jsou schopni islamisty předělat k unijnímu obrazu, když jim nabídnou naši vyšší životní úroveň, různé dobroty a radosti evropského života. Opak je však pravdou.
Mají jiné hodnoty, logicky hodnoty duchovní, hodnoty své víry, a jsou přesvědčeni o našem duchovním úpadku. Jsme pro ně méněcenní. Místo duchovní víry v Boha jsme si prý vytvořili satanskou modlu peněz, bohatství, pohodlného života a ztráty jakékoliv víry.
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Bohužel, v tom mají pravdu. Jsme z většiny bezvěrci, a těžko je nalákáme na naše výdobytky. Politici totiž cítí, že vinou našeho bohatství, uctívání věcí, předmětů a technologických vymyšleností není moc času na sex a plození potomků, což jsou pro nás Evropany tak nějak nenávratné investice, a tak nám pomalu docházejí pracovní síly.
A tak madam Merkel otevřela evropská vrata, aby tyto síly doplnila, což v jiné obměně dělají i všichni následující politici v plané naději, že přijdou noví pracanti.
Ne, oni islamisté nemají zájem se nám, domácí většině přizpůsobit, jak by se slušelo, natož pracovat. Oni si u nás zakládají své islámské buňky, potažmo své chalífáty se svými zákony šaríe a se spoustou dětí, s kterými nás odsoudí do menšiny. A to vše mimochodem i díky našim zákonům a naší demokracii, což obé umí velmi dobře zneužívat ve svůj prospěch a v náš neprospěch.
Zemřel, přesto zvítězil
Karel Martel ani Jan III. nás už nezachrání a tak abychom nevyhynuli, musíme víc rodit, a abychom si uchovali kulturu našich předků, nesmíme ty islamisty k nám pouštět (možná muslimy z Indonésie, ti nejsou militantní a v pohodě žijí společně s hinduisty a křesťany, ale ti se k nám nehrnou). Jinak u nás vyhrají bez boje a bez války.
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Ano, vypadá to, že vítězí a my ustupujeme ze svých pozic a ještě jim vycházíme vstříc. Nevypadá to tak, je to tak! Kvůli našim politikům, kteří moc mluví a stále dokolečka to samé, a nic nečiní. A i když se podařilo v Německu narozeného a dokonce policisty vedeného jako tzv. radikalizovaného islamistu Abdula Ballouta zastřelit, i tak zvítězil!
O tom je přesvědčen každý islamista, i ten ne tak ortodoxní, že taková smrt je mučednická, vedoucí vraha rovnou do muslimského nebe. Věří tomu, naopak my proti nim už do žádné bitvy, kde jde o život, nepůjdeme. Jsme zhýčkaní, neschopní, bojíme se o své pohodlí, o dobrý život, o dobré bydlo.
A proto opakuji a soudím, jako svého času Cato Censorius, že Kartágo musí být zničeno, že je nesmíme k nám pouštět, protože i jejich v Evropě narozené další generace zůstanou stejně militantní a pro nás nebezpečné. Viz Abdul a mnozí jiní. A jestli s nimi nemůžeme rázně a na naši obranu zatočit, protože nám k tomu brání naše demokracie, pak je něco prohnilého ve státě dánském, potažmo v demokracii.
Autor Mnislav Zelený-Atapana je etnolog, spisovatel a publicista; bývalý velvyslanec v Kolumbii a Ekvádoru.