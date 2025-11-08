Migrace, jádro, závislost na Rusku. Německé chyby, z nichž bychom se měli poučit

Kancléř Friedrich Merz si před třemi týdny dovolil něco podobného. Promluvil o současném „obrazu německých měst“ (Stadtbild) a později dodal, že na to, co tím vlastně myslel, se má tazatel zeptat svých dcer. Zjevně tím narážel na vysoký podíl neněmeckého obyvatelstva v německých městech a s tím spojený pokles bezpečnosti.
Dalo by se říct, že dvěma větami vyvolal desítky protirasistických demonstrací a vlnu politických vyjádření především ze strany levicové a zelené opozice, ale i koaličních sociálních demokratů. Všichni se snažili tohoto senzitivního bodu německé současnosti využít. Asi nejracionálnější obrana jeho vyjádření, tvrdící, že kancléř řekl pouze to, co většina národa vidí dennodenně na vlastní oči, byla pro mnohé málo. Anebo jinak – jakmile se z problému stane politikum, pak se společnost od řešení spíše vzdaluje, než by se k němu blížila.
|
Zeptejte se svých dcer. Merz trvá na výroku o problému v rázu německých měst
Domnívám se, že vstřícný postoj k migraci bez nastavení pravidel pro její dlouhodobou udržitelnost, integraci a motivační výše sociální podpory byl chybou. Spolu se zhoršující se výkonností ekonomiky nechal vyrůst extrémistické strany a dodnes je v německé společnosti nevyřešeným problémem.
Velká sázka
Další lekcí by mohla být německá politika vstřícnosti k Rusku v závislosti na poskytování levných zdrojů energie. Retrospektivně se i tento krok jeví s ohledem na další vývoj na Ukrajině jako naivní a zcela nepromyšlený a Česku poskytuje jednoduchou lekci v tom smyslu, že se na Rusko v žádném případě nesmíme spoléhat a být na něm závislí.
Podobně bychom se mohli poučit i z uzavření německých jaderných elektráren, které navazovalo na nukleární nehodu v Japonsku. Nicméně, ve skutečnosti se zřejmě nejednalo o nic jiného než o zelenou ideologii čekající na správnou záminku k realizaci určitých kroků. Následně vystřelila cena energií a ta se stala zátěží nejen pro domácnosti, ale i pro průmysl.
|
Ráz našich měst se musí změnit, souhlasí většina Němců s Merzem
Celé hospodářství tak posledních šest let klopýtá a stojí na místě, přičemž automobilový průmysl zatížený vysokými cenami energií a platy zaměstnanců pomalu ztrácí konkurenceschopnost. Němci si nyní vytyčili, že místo části automobilů začnou vyrábět více zbraní a na akceleraci hospodářství si vezmou bezprecedentní půjčku, kterou využijí i na vylepšení infrastruktury a zlepšení životního prostředí. Je to velká sázka, protože Německo se tím dostává do situace „buď – anebo“. Pokud rostoucí zadlužení nevyvolá prudký hospodářský růst, bude ještě hůř, než je nyní.
A z toho všeho profituje hlavní zástupce nespokojených, kterým je Alternativa pro Německo (AfD). Je to strana, jejíž preference neustále rostou a která se dostala do komfortní polohy toho, jenž může tvrdit, že „to všechno předem říkal“.
Řetězení chyb
Těch velkých chyb se v Německu už stalo příliš: naprosto nezvládnutá migrace, uzavření jaderných elektráren, energetická závislost na Rusku, vysoká cena pracovní síly, horšící se kvalita školství potvrzená mezinárodním testováním, příliš pomalu se reformující a neskutečně zbyrokratizované zdravotnictví, malá a nevyzbrojená armáda zcela závislá na transatlantické pomoci.
Z dlouholeté lékařské praxe vím, že nejhorší situací pro pacienta není, když se stane jedna, byť i velká, chyba, ale když se chyby řetězí. Přesně to se v poslední dekádě Německu stalo a nyní už žádné řešení nemůže být jednoduché. Právě proto bychom se za naši západní hranici měli dobře dívat a jejich zkušenosti využít ke svému prospěchu.