Nejsilnější armáda v Evropě? Německo ilustruje háčky dobrovolné vojenské služby

Jenže Německo ukazuje i háčky militarizace. Háčky historické, politické i společenské. Ve středu německá vláda schválila návrh zákona o vojenské službě. Na něm, na debatě a sporech kolem něho lze ukázat leccos zajímavého pro Evropu i pro nás.
Pacifisté by plakali štěstím
Když Friedrich Merz letos nastupoval do úřadu kancléře, prohlásil, že z bundeswehru chce udělat nejsilnější konvenční armádu v Evropě.
Toho se už nikdo nebojí. Pryč jsou časy, kdy evropští pacifisté by při zjištění, že bundeswehr je slabý a téměř nebojeschopný, plakali štěstím. Teď je slabá německá armáda pokládána spíš za bezpečnostní riziko. Nejpozději od února 2022 je jasné, že skutečné vojenské hrozby číhají jinde. Jenže staré emoce a stereotypy nelze jen tak překonat.
Jistě se teď ozvou hlasy, že Německo nejsilnější armádu v Evropě již mělo a že celá Evropa si oddechla, když tato armáda byla v květnu 1945 poražena. Jenže pokud si odmyslíme ideologii nacismu, ta armáda byla skutečně špičková. Přinesla technologie, jež razí charakter vyspělých armád dodnes: balistické rakety, proudová letadla, ba i zárodky těch „neviditelných“, moderní ponorky. To vše pak vítězní spojenci napodobovali. Německé vojenské technologie pomohly dostat Gagarina na oběžnou dráhu a Američany na Měsíc.
Ale teď přichází kruciální otázka. Lze tuto vůdčí vojenskou roli Německa obnovit a přitom se stále řídit zeleným narativem německé politiky z posledních desetiletí? Chtít silnou armádu, ale přitom se na ni dívat svrchu jako na něco, co závisí na dobré vůli občanů? Takové otázky klade návrh zákona o vojenské službě, který sice má posílit armádu personálně, ale pro začátek na základě dobrovolnosti.
Na odvod ano, na vojnu ne
Německu vládne velká koalice konzervativců (CDU/CSU) a sociálních demokratů (SPD). Shody vůči armádě nedosáhne. V koaliční dohodě se píše, že nová vojenská služba by měla být „zpočátku založena na dobrovolné účasti“. A že záměrem je „orientovat se na švédský model vojenské služby“.
Ale už tady je háček. Jak to vykládat? Švédsko již v roce 2018 obnovilo brannou povinnost, de iure povinné vojenské odvody. Ale tu povinnost nevymáhá. Do ozbrojených složek se tam hlásí více dobrovolníků, než armáda potřebuje. Ale přísně vzato, nejde o dobrovolnou službu. Hlavním kritériem jsou potřeby armády.
Na tom to drhne v Německu. Konzervativci chtějí model jako ve Švédsku: aby prioritou byly potřeby armády, a kdyby se hlásilo málo dobrovolníků, nastoupí povinné odvody. Sociální demokraté – i jejich ministr obrany Pistorius – tomu oponují. Zásada dobrovolnosti je pro ně posvátná, i když je dobrovolníků málo.
Tudíž Německo, řízené velkou koalicí v podobě kočkopsa, zatím zvolilo kočkopsovité řešení. Od roku 2026 budou muset všichni čerstvě plnoletí muži vyplnit dotazník o svém vztahu k armádě a o schopnostech. Ženy ho budou vyplňovat dobrovolně. A až od poloviny roku 2027 se počítá s povinnými odvody pro všechny čerstvě plnoleté muže. Ale rozhodnutí o samotném vstupu do armády bude nadále dobrovolné.
Největší „jestřábi“? Zelení
Německo má asi 180 tisíc vojáků (v poměru k populaci méně než my). Podle cílové směrnice NATO by jich mělo mít 260 tisíc ve službě a 200 tisíc v záloze. Podle kancléře Merze by mělo mít nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Je s tím slučitelné to, co přinese nový zákon o vojenské službě? Momentálně by na odpověď asi nikdo velké peníze nevsadil.
Vztah německé levice k armádě je zvláštní kapitola. Podle řečí politiků a průzkumů mínění jsou největšími „jestřáby“ v Německu Zelení a jejich voliči. Oni nejvíc podporují ostrý kurz vůči Rusku a nejvíc schvalují účast bundeswehru coby mírového dohledu na Ukrajině. Až za nimi jsou konzervativci.
Ale povinné odvody či povinná vojna progresivistům až tak nevoní. Má ten hlavolam řešení? Putin to možná sleduje s jistým pobavením.