Svět vyslovil Německu v OSN nedůvěru. Pro Merze je to další problém

Miloš Balabán
Komentář   15:00
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Německo utrpělo minulý týden vážnou zahraničněpolitickou porážku. Valné shromáždění OSN nezvolilo Německo za nestálého člena Rady bezpečnosti v letech 2027–28. Od členských států OSN dostalo pouze 104 hlasů, což je výrazně méně než požadovaných 127 hlasů. Naopak uspělo Rakousko se 131 hlasy a Portugalsko se 127 hlasy.
Německý kancléř Friedrich Merz.

Německý kancléř Friedrich Merz. | foto: ČTK

Německý kancléř Friedrich Merz.
Německý kancléř Friedrich Merz.
Německý kancléř Friedrich Merz.
Německý kancléř Friedrich Merz.
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Pro druhého největšího přispěvatele do rozpočtu OSN je to studená sprcha, Berlín si byl jist, že se zvolením půjde vše hladce. Byl to omyl. A hořkost porážky byla ještě znásobena tím, že jí musela ohlašovat Annalena Baerbocková, předsedkyně Valného shromáždění OSN a bývalá německá ministryně zahraničí…

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Svět vyslovil Německu nedůvěru, napsal v komentáři list Süddeutsche Zeitung. Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung německá kandidatura skončila „naprostým fiaskem“ a deník Tagesspiegel mluví o „diplomatické katastrofě“.

Německé „dvojí metry“

Co ale bylo příčinou porážky nejsilnější evropské mocnosti? Ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že kandidatura do Rady bezpečnosti byla ohlášena pozdě. Německo tak učinilo až v roce 2019, kdežto Rakousko ohlásilo svou kandidaturu už před patnácti lety a Portugalsko v roce 2013. Byl tak menší čas na získávání globální podpory. Poukázal též na to, že proti volbě Německa lobbovalo Rusko, které ho nyní považuje kvůli podpoře Ukrajiny za nepřítele.

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Klíčový důvod ovšem leží jinde. Berlín prostě nebyl schopen dobře manévrovat v rozbouřených geopolitických vodách posledních let. Profesor Hajo Funke ze svobodné univerzity v Berlíně tvrdí, že výsledek odráží nespokojenost s berlínským přístupem k mezinárodním konfliktům. Na jedné straně důsledně kritizuje ruskou válku proti Ukrajině jako porušení mezinárodního práva, na straně druhé je ale velmi zdrženlivé vůči izraelské politice v Gaze i k americko-izraelské operaci proti Íránu, což též není s mezinárodním právem v souladu. A tyto „dvojí metry“ vadí řadě rozvojových a rozvíjejících se zemí, které se dnes označují za „globální jih“. Jejich hlasy pak rozhodly, že Německo dostalo stopku.

Soupeři Německa si v tomto ohledu počínali mnohem zručněji – Portugalsko poukazovalo před volbou na svůj kritický postoj k Izraeli a Rakousko zdůrazňovalo svou důslednou neutralitu.

„Narativ národního úpadku“

Zajímavé přitom je, že kritika „dvojích metrů“ zazněla i od koaličního partnera CDU ve vládě – sociálních demokratů. Kritická byla pochopitelně i Alternativa pro Německo – její spolupředsedkyně Alice Weidelová považuje výsledek hlasování za potvrzení „narativu národního úpadku“.

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V každém případě newyorský neúspěch představuje další vážný problém pro kancléře Friedricha Merze, s nímž je po třinácti měsících v úřadu spokojeno pouhých šestnáct procent voličů, hlavně kvůli vážným ekonomickým problémům. Podkopává to i jeho zahraničněpolitickou autoritu v momentu, kdy má ambici být významným hlasem Evropy v rozkolísaném světě.

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