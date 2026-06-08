Pro druhého největšího přispěvatele do rozpočtu OSN je to studená sprcha, Berlín si byl jist, že se zvolením půjde vše hladce. Byl to omyl. A hořkost porážky byla ještě znásobena tím, že jí musela ohlašovat Annalena Baerbocková, předsedkyně Valného shromáždění OSN a bývalá německá ministryně zahraničí…
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Svět vyslovil Německu nedůvěru, napsal v komentáři list Süddeutsche Zeitung. Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung německá kandidatura skončila „naprostým fiaskem“ a deník Tagesspiegel mluví o „diplomatické katastrofě“.
Německé „dvojí metry“
Co ale bylo příčinou porážky nejsilnější evropské mocnosti? Ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že kandidatura do Rady bezpečnosti byla ohlášena pozdě. Německo tak učinilo až v roce 2019, kdežto Rakousko ohlásilo svou kandidaturu už před patnácti lety a Portugalsko v roce 2013. Byl tak menší čas na získávání globální podpory. Poukázal též na to, že proti volbě Německa lobbovalo Rusko, které ho nyní považuje kvůli podpoře Ukrajiny za nepřítele.
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Klíčový důvod ovšem leží jinde. Berlín prostě nebyl schopen dobře manévrovat v rozbouřených geopolitických vodách posledních let. Profesor Hajo Funke ze svobodné univerzity v Berlíně tvrdí, že výsledek odráží nespokojenost s berlínským přístupem k mezinárodním konfliktům. Na jedné straně důsledně kritizuje ruskou válku proti Ukrajině jako porušení mezinárodního práva, na straně druhé je ale velmi zdrženlivé vůči izraelské politice v Gaze i k americko-izraelské operaci proti Íránu, což též není s mezinárodním právem v souladu. A tyto „dvojí metry“ vadí řadě rozvojových a rozvíjejících se zemí, které se dnes označují za „globální jih“. Jejich hlasy pak rozhodly, že Německo dostalo stopku.
Soupeři Německa si v tomto ohledu počínali mnohem zručněji – Portugalsko poukazovalo před volbou na svůj kritický postoj k Izraeli a Rakousko zdůrazňovalo svou důslednou neutralitu.
„Narativ národního úpadku“
Zajímavé přitom je, že kritika „dvojích metrů“ zazněla i od koaličního partnera CDU ve vládě – sociálních demokratů. Kritická byla pochopitelně i Alternativa pro Německo – její spolupředsedkyně Alice Weidelová považuje výsledek hlasování za potvrzení „narativu národního úpadku“.
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V každém případě newyorský neúspěch představuje další vážný problém pro kancléře Friedricha Merze, s nímž je po třinácti měsících v úřadu spokojeno pouhých šestnáct procent voličů, hlavně kvůli vážným ekonomickým problémům. Podkopává to i jeho zahraničněpolitickou autoritu v momentu, kdy má ambici být významným hlasem Evropy v rozkolísaném světě.