Bez povinné vojny Německo své ambice nesplní, tvrdí experti. Nazutí bagančat by mohlo mít jeden pozitivní efekt

Bundeswehru v současnosti do svých zamýšlených 203 tisíc vojáků chybí přes 20 tisíc lidí. To má být přitom jen začátek. Na to, aby německé ozbrojené síly plnily své úkoly v NATO, potřebují až 270 tisíc vojáků. To se však při současném systému náboru zdá naprosto nereálné.

Návrat k Bismarckovi

„Všichni odborníci se shodují na tom, že bundeswehr v příštích letech nemá bez návratu povinné vojenské služby šanci naplnit své cíle,“ uvedla v podcastu Kontext politoložka Zuzana Lizcová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). To, jak by taková služba měla vypadat, zůstává otázkou. Německý ministr obrany Boris Pistorius se loni v létě pokusil o zavedení takzvaného švédského modelu – statutární povinná vojna pro všechny, ovšem s tím, že kvótu lze každý rok naplnit z řad dobrovolníků. Ve Spolkovém sněmu ale narazil na odpor německé levice, která dosud trvá na svých pacifistických postojích z dob minulých.

Pro jistou formu branné povinnosti je paradoxně i národovecká AfD, která se v minulosti vyjadřovala skepticky například k německé podpoře Ukrajiny. „Alternativa pro Německo se hlásí k jakémusi návratu k Bismarckovi. Německo má být silný národní stát, který má mocenskou roli a tím pádem taky silnou armádu. Ve svém programu má dokonce jakési perspektivní vize evropské armády, ale je trochu nejasné, co se tím myslí,“ připomněl v Kontextu odborník na Německo Vladimír Handl z Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Vojna jako tmelící prvek

Podle komentátora LN Zbyňka Petráčka je AfD sice pro brannou povinnost, ovšem výlučně za účelem obrany vlastního území – podobně jako je to v sousedním Švýcarsku či Rakousku. Budoucí bundeswehr by tak podle nejsilnější německé strany měl plnit roli jakési výchovné instituce. „Německý novinář Nikolaus Blome nedávno napsal, že byl před 40 lety na vojně a že když se na to dívá z dnešního pohledu, může to mít smysl a řekněme tmelící efekt v sociálním nebo sociologickém směru,“ uvedl v Kontextu Petráček.

Takový tmelící prvek by mohl pomoci rasově a nábožensky různorodému Německu podobně jako kdysi pomohl Spojeným státům k jednotné národní identitě. Zatímco do občanské války Severu proti Jihu (1861-1865) ještě menšinové komunity nastupovaly v uzavřených irských, německých a jiných plucích, z války už vyšly jako Američané.