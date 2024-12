Scholz skončil s nedůvěrou. Ale jakou většinu Němci zvolí, když pětina hlasů (ty pro AfD) je mimo hru?

Jakou většinu Němci zvolí? To už je problém. I když Merz vyhraje, s kým může vládnout? Není Německo odsouzeno k věčným „kočkopsům“? K tomu, co ztělesnil Scholzův „semafor“ (sociální demokracie, liberálové, zelení) a předtím velké koalice Angely Merkelové?

Jsou to zatrolené otázky, jež se vymykají z kategorie „podle očekávání“. Vždyť za prvních 55 let existence zažila Spolková republika velkou koalici jen jednou (1966–1969) coby řešení z nouze. Ale za posledních dvacet let, od nástupu Merkelové, se staly součástí systému. Jsou už v kategorii „podle očekávání“. Tak nějak se prostě očekává, že v Německu bude vládnout parta vnitřně nesourodá, ba neakceschopná.

Z pohledu Marťana není co řešit

Toto je teď širší problém v Evropě. Stačí se podívat na Francii. Ta má sice jasného prezidenta, ale ani on není schopen spolupracovat s vládou tak, aby vznikl vnitřně sourodý akceschopný tým. Takto dnes působí dvě mocnosti, kterým se desítky let říkalo „lokomotiva EU“.

Bývávalo. Sám Olaf Scholz působí jako přežívající pozůstatek té doby. Na pohled budí dojem jakéhosi „solidního strejdy“, který – i když společností zmítají radikálové zleva i zprava – se chová tak, jak se od státotvorného Němce očekává. Jako klidný a seriózní muž, který má nenápadný domek na předměstí a v garáži zaparkovaný mercedes, ač ostatní propadají módě pasivních domů, tepelných čerpadel a elektroaut. Tento obraz s odchodem Scholze končí, ale ani v tom by nebyl problém.

I zarputilí vyznavači liberální demokracie uznají, že k jejím definičním znakům patří střídání moci. Takže když sociální demokrat Scholz odejde, někdo jiný – nositel jiných představ, vizí a myšlenek – ho vystřídá. Ale bude to tak skutečně? Bude možné říci, že pravice vystřídala levici?

Zde jsou čerstvé výsledky skóre politických stran v Německu v procentech. CDU/CSU 31,5; AfD 19,5; sociální demokracie 16,5; Zelení 11,5; sociální konzervativci Wagenknechtové 8; liberálové 5; Levice 2,5.

Podíváte-li se na ta čísla očima Marťana, řeknete si, že jsou v pořádku a není co řešit. Vidíte jasnou většinu pro pravici (středopravicová CDU a pravicová AfD mají celkem 51 procent, s liberály dokonce 56 procent). A zároveň vidíte slabší blok levice (sociální demokraté, Zelení a Wagenknechtová mají celkem 36 procent, Levice je mimo sněmovnu). To je ale z pohledu Marťana.

Z pohledu progresivního Němce či Evropana to vypadá jinak. Byť žádný soud, natož ústavní, stranu AfD nerozpustil, panuje přesvědčení, že je „toxická“, tudíž jakákoliv spolupráce s ní je nemožná. Jinými slovy, těch zhruba dvacet procent hlasů pro ni se „spláchne do záchodu“.

Musí být hranice mezi vládou a opozicí

To má samozřejmě důsledky. Za prvé ten, že prakticky nemůže vzniknout jakákoliv pravicová většina (jinak než zahrnutím hlasů pro AfD to nejde). Za druhé ten, že levice má nastálo propachtován podíl na vládě (jinak než zahrnutím hlasů pro levici žádná „AfD prostá“ většina nevznikne).

Vedení konzervativců (CDU/CSU) na úplnou ostrakizaci AfD – říká se jí „protipožární zeď“ – přistupuje, čímž se prakticky vzdává nějakých dvaceti procent hlasů pro možnou pravicovou většinu. Zkuste si to představit na fotbalu. Představte si tým, ve kterém dva z deseti jeho hráčů v poli nesmí přihrávat, dostávat přihrávky a už vůbec ne dávat góly. Ještě se tomu tleská, jak se ty dva „toxické“ hráče podařilo vyšachovat. A veškerá odpovědnost je na hráčích ostatních. Jak dlouho to může pokračovat? Kam to může dojít?

Na toto nepřímo „dojel“ i kancléř Scholz. V Německu se hodně nadává na stav infrastruktury, na úpadek silnic, železnic, škol, nemocnic… Ale jak se z odpovědnosti za to může vyvléknout Scholz, když jeho strana se 22 z posledních 26 let podílela na vládě? Když se vládní moc de facto nestřídala jen proto, aby se establishment neušpinil spoluprací s AfD?

Až příliš dlouho nebyla jasná hranice mezi vládou a opozicí. Ve vládě se namočili všichni jen proto, aby v ní nebyla AfD, a proto za kritizovaný stav odpovídají také všichni. Jediný, kdo má alibi, je právě AfD, kterou k odpovědnosti nikdo nepustil.

A teď si řekněte. Může se v tom něco zásadního změnit po volbách v únoru, vytvoří-li většinu CDU se Zelenými nebo se sociálními demokraty?