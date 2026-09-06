Vyjádřit společné pocity více než 80 milionů Němců nelze. Západ a východ země se v mnohém liší, stejně jako mladí obyvatelé velkých měst a starší lidé v menších průmyslových regionech. Co je však spojuje, jsou vysoká očekávání.
Několik generací Němců vyrostlo v bohaté zemi s kvalitními veřejnými službami, silným sociálním zabezpečením a relativně stabilními pracovními podmínkami. Vzniklo tak přesvědčení, že stát má zajistit nejen základní sociální ochranu, ale i vysokou životní úroveň, jistotu zaměstnání, dostupné bydlení, kvalitní zdravotnictví a bezpečné stáří.
Ztráta části jistot
Taková očekávání lze naplňovat v období rychlého ekonomického růstu a příznivé demografie. Mnohem hůře se však financují, když ekonomika stagnuje, populace stárne a současně je nutné investovat stovky miliard eur do energetiky, infrastruktury a obrany.
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Rozpor je dobře vidět v automobilovém průmyslu. Německé automobilky ztrácejí podíl na čínském trhu a čelí levnější a technologicky vyspělé asijské konkurenci. Vedení Volkswagenu objíždí jednotlivé závody a vysvětluje, že dosavadní rozsah výroby není dlouhodobě udržitelný. Navzdory tomu se odbory, zaměstnanci a lokální politici tvrdošíjně snaží uchovat pracovní místa i dosavadní sociální standardy.
Z lidského pohledu je to pochopitelné. Ekonomicky však nelze dlouhodobě udržovat výrobu, která není konkurenceschopná. Němečtí politici budou muset voličům říct, že část jistot, na něž si země zvykla, už nebude možné financovat ve stejném rozsahu jako dříve. V době všeobecného populismu je to ovšem sdělení, se kterým se volby vyhrávají jen obtížně.
Nezvládnutá migrace
Je to více než deset let, co do Německa začaly ve velkém přicházet statisíce migrantů. Mnozí Němci je tehdy vítali s přesvědčením, že bohatá země má morální povinnost pomáhat ostatním. Jistou roli mohla hrát i potřeba pracovních sil a rovněž historická odpovědnost, kterou Německo po druhé světové válce pociťuje více než jakýkoliv jiný stát. Tehdejší kancléřka Angela Merkelová vyjádřila svůj postoj slavným výrokem: „Zvládneme to.“
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Po více než deseti letech je však možné bez jakéhokoliv váhání tvrdit, že Německo migraci nezvládlo. Neznamená to, že se žádný z příchozích neintegroval. Země však nedokáže dostatečně rychle rozlišovat mezi lidmi, kteří mají právo na ochranu, ekonomickými migranty a těmi, kteří představují bezpečnostní riziko. Byrokratický aparát nezvládá žádosti zpracovávat a stát nemá účinný způsob, jak vyhostit lidi, kteří právo k pobytu nezískali.
Velkoryse nastavená sociální podpora navíc část imigrantů demotivovala ve smyslu zapojení se do pracovního života. V některých městských čtvrtích vznikly uzavřené komunity, a proto samotní Němci začínají mít strach do určitých částí měst či některých ulic vůbec chodit.
Nejcitlivější otázkou je tedy bezpečnost. Německé policejní statistiky vykazují výraznou relativní převahu cizinců a v roce 2025 tvořili lidé bez německého občanství téměř 43 procent podezřelých z násilných trestných činů.
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Je pozoruhodné, že po každém násilném útoku následují rozhodné projevy politiků, sliby zpřísnění pravidel a ujišťování, že stát neuspokojivou bezpečnostní situaci vyřeší. Zatím se to nedaří.
Stagnující hospodářství
Německá ekonomika v roce 2024 klesla o 0,2 procenta a v roce 2025 o stejné desetinky vzrostla. Podobně se německý hrubý domácí produkt chová už posledních šest let. Nejde tedy o krátkodobý výkyv. Každý rok se přitom opakuje stejný scénář. Vláda konstatuje, že hospodářský růst bude v daném roce minimální, ale současně slíbí, že příští rok se situace zlepší. Následující rok však přinese pouze novou, aktuálně sníženou prognózu.
Příčin nacházejí ekonomové mnoho. Od uzavření jaderných elektráren, drahých energií, ztráty levných ruských surovin, vysokých nákladů na pracovní sílu, obřích daní a stárnutí obyvatelstva až po nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. K tomu přistupuje čínská konkurence a nutnost rychle zvyšovat výdaje na obranu.
Zvláštní a naprosto specifickou kapitolou je německá byrokracie. Podle odhadu mnichovského institutu IFO připravuje nadměrná byrokracie německou ekonomiku každoročně téměř o 150 miliard eur, tedy o více než tři procenta hrubého domácího produktu. Jiná analýza odhadla, že německé firmy musely v posledních letech přijmout přibližně 325 tisíc dalších zaměstnanců jen kvůli plnění nových pravidel. Tito lidé nevyrábějí, neinovují, ani neposkytují služby zákazníkům. Především vyplňují formuláře a vytvářejí podklady pro kontrolní úřady.
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Různá povolovací řízení přitom trvají roky, digitalizace veřejné správy zaostává a firmy zaměstnávají celé týmy lidí pouze proto, aby dokázaly naplnit nové předpisy, vykazovací povinnosti a ekologické či sociální požadavky. A pokud byste chtěli jednu symbolickou osobní zkušenost, pak psací stroj jsem v Česku neviděl v akci posledních 25 let. V Německu jsem si však na něj opět vzpomněl.
Politická paralýza a vzestup radikálů
Hospodářská stagnace, nezvládnutá migrace a problémy s bezpečností vedou ke zklamání z tradičních politických stran. Německo opakovaně vytváří široké koalice pravice a levice, které se shodují, že je třeba zabránit nástupu radikálů, ale konsensus v rámci konkrétních reforem hledají těžko.
Výsledkem je politická paralýza. Německo chce zachovat kapitalistické mzdy, skvělou životní úroveň a konkurenceschopný průmysl, ale zároveň mimořádně rozsáhlý sociální stát, ambiciózní ekologickou transformaci a vysoké veřejné výdaje. Vypadá to jako socialismus a kapitalismus v jednom. K tomu nově přibyla nutnost masivně investovat do obrany a zanedbané infrastruktury. Všechny tyto cíle však současně financovat nelze.
Za protipožární zdí nespolupráce s ostatními stranami mezitím sílí krajně pravicová a euroskeptická Alternativa pro Německo (AfD). Podle současných průzkumů je s podporou přibližně 28 procent nejsilnější německou politickou stranou. V některých východoněmeckých spolkových zemích dosahuje její podpora dokonce 40 procent. Ostatní strany s ní odmítají spolupracovat. Tím jí sice znemožňují podílet se na vládě, současně jí však poskytují výhodnou pozici permanentně kritizující opozice.
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Současný kancléř Friedrich Merz působil ještě před dvěma lety jako politik, který by Německu mohl předepsat nepopulární reformní kúru. Nyní však zažívá období mimořádné neoblíbenosti a jeho vláda zatím voliče nepřesvědčila, že dokáže nepříznivý vývoj zvrátit. V tomto ohledu se tak opakuje historie jeho sociálnědemokratického předchůdce Olafa Scholze. A podobné potíže by zřejmě čekaly kohokoliv, kdo by se dnes stal německým kancléřem.
Doba odkládání skončila
Německo si v roce 2026 půjčuje naprosto mimořádné částky. Nové peníze mají směřovat především do obrany a zanedbané infrastruktury, část z nich však současně uvolňuje prostor pro další sociální a provozní výdaje. Strukturální problémy se přitom neřeší.
Bez omezení byrokracie, reformy sociálního systému, řízené migrace a obnovení konkurenceschopnosti mohou stovky miliard eur pouze prodloužit období, v němž se Německo vyhýbá nepříjemné pravdě a důsledkům celkové stagnace.
Doufejme, že náš soused má stále dostatek kapitálu, vzdělaných lidí, kvalitních podniků i technologických schopností, aby svou současnou situaci překonal. Musí si však nejprve přiznat, že dosavadní model přestal fungovat.
Kdo však Němcům tento fakt otevřeně vysvětlí a současně dokáže prosadit tvrdé reformy, je zatím ve hvězdách.