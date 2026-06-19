Jak být správně nahatý aneb O kultuře svobodného těla

A nejen to, chlubila se Hanka. Mají tam dokonce nuda kempy! Moře bylo studené, vál ledový vichr, ale ony statečně vzdorovaly počasí v rouše Evině anebo zabalené do teninké průhledné pláštěnky, jen aby se nemusely stěhovat. V nuda kempu jste nesměli být oblečení.
To znělo jako skvělé dobrodružství. Moc mě mrzelo, že jsem to nezažila.
Koncem 80. let, když už jsem žila na Západě, se mi zalíbilo, že se na pláži smíte opalovat nahoře bez, ať jste jakéhokoli pohlaví. Líbilo se mi taky, že je na vás, jak moc se odhalíte. Nikdo vás nevyhodí za to, že vám není vidět na prsa.
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V kanadském Ontariu se v roce 1996 povedl husarský kousek: v rámci rovnosti pohlaví byl ustanoven zákon, který dal ženám právo ukazovat se na veřejnosti s odhalenými ňadry. Navzdory proroctví některých jedinců se Sodoma a Gomora v Torontu nekonala. Tu a tam jste zahlédli osobu ženského pohlaví, jak si to šine po ulici do půl těla nahá, ale trend se z toho nestal. Příliš mnoho Kanaďanů stále spojovalo nahotu se sexem a ženy s obnaženými prsy se necítily bezpečně.
„Kultura svobodného těla“ v Německu začala už někdy na přelomu 19. a 20. století a zdá se, že se mnoha lidem skutečně podařilo nenahlížet hned na každého, kdo je nahý, jako na sexuální objekt. Filozofii „svobodného těla“ bohužel dost pokazil Hitler se svými žvásty o dokonalé „arijské rase“ a kultem krásných – mužských – těl.
Navíc se z dění v rujánském „nuda kempu“ sotva dá usoudit, že ve východním Německu byla v 70. letech nahota přirozená. Kdyby byla, nebyl by důvod někoho z něj vykázat jen proto, že si dovolil se obléknout. S podobným oddělováním naháčů od oblečených jsem se setkala začátkem nového tisíciletí i v berlínském sex klubu. Na dveřích vedoucích ze šatny byla cedule v několika jazycích: „Oblečeným osobám vstup zakázán.“ To mi jako svoboda nepřipadalo.
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V anglickém sex klubu, kam jsem zašla nabrat inspiraci pro kapitolu v rozepsané knize, a skoromanžel K. mě doprovodil, se nacházely osoby v různých stupních obnaženosti. Každý byl tak zakrytý nebo tak nahý, jak si přál.
A pak jsem se šla podívat na londýnskou „nahou jízdu na kole“. Někteří lidé si na takovou necudnost stěžovali, ale i tak se koná už 21. rokem. Naháči na kolech nejezdí jen tak z plezíru – bojují za záchranu klimatu, práva cyklistů a svobodu těla. Každý se obnažil nebo neobnažil – tak, jak si sám přál. Místo slov „musíš“ či „nesmíš“ tu platilo slovíčko „můžeš“. Takhle si představuju kulturu svobodného těla.
A takových míst je čím dál víc. Aspoň něco je lepší než dřív.