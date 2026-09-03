Má Německo své Vrbětice? Vyhlásilo odvetu Rusku, má solidaritu Česka, pevný důkaz ale chybí

Kdo sleduje dění v Německu, tak s tím počítal. Kancléř Merz vystupuje jako opora Ukrajiny a obránce před agresivitou Moskvy a má v tom širokou podporu. Proto nepřekvapí, že Německo chce uzavřít ruský generální konzulát v Bonnu, Ruský dům v Berlíně, zpřísnit kontroly Rusů na hranici a zvýšit tlak na ruskou „stínovou flotilu“.
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Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat
Nepřekvapí ani to, že za vládou stojí progresivisté, dokonce ji pobízejí k větší síle. Magazín Der Spiegel: Berlín vrací úder, ale je dost tvrdý? Zelená poslankyně Hannah Neumannová: „Slon se dřel a zplodil myš.“
Může-li našince něco překvapit, pak snad jen to, že za Německo se solidárně postavil ministr zahraničí Petr Macinka. Za hybridní útok na letišti v Lipsku si předvolá ruskou velvyslankyni v Praze (solidaritu s Německem včera vyjádřil i premiér Andrej Babiš). Leckdo by si mohl říci, že toto by si ministr za SPD nedovolil. Ale připomeňme, že podobnou odvetu Rusku nachystala Praha už v roce 2021.
Ano, bylo to za vlády Andreje Babiše. Když vyšlo najevo, že za výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích (říjen a prosinec 2014) stáli agenti ruské rozvědky GRU, již proslulá dvojice Čepiga a Miškin. Výsledek? Bylo vyhoštěno 18 ruských „diplomatů“ identifikovaných našimi zpravodajci jako důstojníci tajných služeb.
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Z toho se rýsuje otázka. Zažívá Německo své Vrbětice? Situaci, kdy vyjde najevo, že Moskva má prsty za sabotážemi na cizím území, a postižený stát se brání?
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Ale pozor. Příměr „německé Vrbětice“ může být ošidný. Některé věci tu určitě jsou společné. Jenže mezi ně patří i to, že nebyl získán důkaz, který by obstál před nezávislým soudem. A to my jsme na tom byli v případě Vrbětic lépe než Německo čelící sabotážím a dronům.
Když – ač s odstupem – vyšlo najevo, že se u nás činili ruští agenti, byla známa jejich jména, podobizny i skutečná identita. Policie vyhlásila pátrání po Čepigovi a Miškinovi. A premiér Babiš 17. dubna 2021 na mimořádné tiskovce řekl, že podle zjištění BIS a policie je důvodné podezření, že za sedm let starými výbuchy v muničních skladech může být ruská zpravodajská služba GRU. Ministr vnitra Hamáček výbuchy označil za teroristické a čistka mezi ruskými „diplomaty“ se rozjela. I když skuteční viníci unikli trestu.
Německo je na tom teď hůře. Už proto, že skončila doba agentů GRU s vysokými hodnostmi, kteří zajeli tu do českých Vrbětic, aby zařídili sabotáž v muničním skladu, tu do anglického Salisbury, aby se pokusili otrávit dvojitého agenta Sergeje Skripala, tu jinam. Dnes tak vysocí důstojníci v terénu neriskují. Namísto toho si Moskva najímá „agenty nízké úrovně“ – místní drobné zločince bez zpravodajského výcviku. A zkuste je identifikovat.
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Takhle to řekl na úterní tiskové konferenci německý ministr vnitra Dobrindt. Jenže nemluvil s euforií vítěze. Jak píší média, byla to společná tiskovka šéfů vnitra (Alexander Dobrindt) a zahraničí (Johann Wadephul). A publikum bylo naladěno, že jasně uslyší o pachatelích i německé odvetě.
Ale tu už se projevují háčky. „Německá vláda dospěla k závěru, že za hybridní útok 4. srpna v Lipsku je zodpovědné Rusko,“ řekl ministr vnitra. Jasně, to odpovídalo obecnému naladění i očekávání. Ale co a čím konkrétně lze dokázat? Znají úřady jména pachatelů? Jejich tváře a doklady? Ví se, kdy a kam se na ty doklady dostali? Zametli za sebou stopu tak jako u nás Čepiga a Miškin, ale pak se na ně stejně přišlo?
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Dokážete to před soudem?
Na to řeč vůbec nepřišla a otázky na tiskovce povoleny nebyly. Ministr Dobrindt popsal, jak dospěli k poznatku, že za tím musí být Rusko. „Prostředky zločinu“ – konfigurace dronu, jeho složky, výbušniny a detonační technologie – jsou známy z jiných hybridních operací Ruska. Technologie a součinnost jednotlivých složek byly „profesionální“. Úsilí vynaložené na plánování akce bylo „značné“.
Což jsou poznatky, jež stačí na vyhoštění diplomatů, ale na nic víc. U nás bylo alespoň jasno (byť až s křížkem po funuse), že Čepiga a Miškin měli povolení ke vstupu do Vrbětic na dobu 13. až 17. října 2014, v čase výbuchů. Ale nikdy se nepodařilo prokázat, že by tam osobně byli. Co by mohlo Německo prokázat, kdyby se jejich „Vrbětice“ ocitly u soudu? Že „značné“ úsilí, „profesionální“ technologie a „prostředky zločinu“ plně usvědčují Rusko z terorismu?
Nic z řečeného samozřejmě neznamená, že je Rusko očištěno z účasti v hybridních válkách. Ale neznamená to ani posílení představy, že se to vše vyřeší policejně a soudně.
Ještě je v paměti útok na podmořský plynovod Nord Stream v září 2022, půl roku po plošné ruské invazi na Ukrajinu. Zpočátku se říkalo, že útok je dílem Ruska (aby odřízlo Německo od svého plynu). Objevily se dokonce teorie, že je to dílo Američanů (aby přiměli Evropany dovážet americký plyn). Uplynuly čtyři roky vyšetřování a před německou justicí letos stanuli první obžalovaní – Ukrajinci (neví se ovšem, zda o jejich akci vědělo vedení v Kyjevě).
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Rozhodně z toho neplyne, že za každým útokem musí stát Ukrajina, i když by to mnozí chtěli slyšet. Ale neplyne z toho ani to, že za každou špinavostí musí stát Rusko, aniž by to bylo nejprve dokázáno. Právní stát nemůže sloužit jen jako heslo do volební kampaně.