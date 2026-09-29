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„Malý krok vpřed.“ Proč sonduje Německo možnost obnovení dialogu s Ruskem?

Miloš Balabán
Glosa   18:00
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Ministři zahraničí Ruska a Německa Sergej Lavrov a Johann Wadephul se sešli na...

Ministři zahraničí Ruska a Německa Sergej Lavrov a Johann Wadephul se sešli na půdě OSN. (26. září 2026) | foto: ČTK/DPA/Dominik Butzmann

Ministři zahraničí Ruska a Německa Sergej Lavrov (vlevo) a Johann Wadephul se...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na jednání Rady bezpečnosti OSN (23. září...
Ministr zahraničí Německa Johann Wadephul na bezpečnostní konferenci Globsec...
Sergej Lavrov (12. září 2026)
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Minulou sobotu se poprvé od zahájení ruské invaze proti Ukrajině sešli na půdě OSN ministři zahraničí Ruska a Německa Sergej Lavrov a Johann Wadephul. Setkání iniciovali Němci a bylo připraveno narychlo. Jakou měli motivaci? Berlín může pociťovat, že mu v globální politice ujíždí vlak.

V červnu Německo nezískalo křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Stejně jako zbytek Evropy je pouze divákem při vyjednávání amerického prezidenta Donalda Trumpa o řešení války na Ukrajině. A nemá šanci ovlivnit jednání o ukončení íránského konfliktu.

Německý kancléř Friedrich Merz se též již podruhé nezúčastnil Valného shromáždění OSN. Letos kvůli vnitropolitickým turbulencím vyvolaným nárůstem voličské podpory Alternativy pro Německo. V Německu i proto sílí hlasy požadující, aby se jednalo s Ruskem o možnostech, jak ukončit válku na Ukrajině.

Sám Wadephul ovšem v rozhovoru pro televizní stanici ZDF přiznal, že ho řada ministrů zahraničí z Evropy požádala, aby byl otevřený rozhovorům s Ruskem, „neboť v určitém okamžiku se musí s Ruskem obnovit přímý dialog“.

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Dvacetiminutová schůzka s Lavrovem mohla být ale pouze sondáží a snad i vzkazem domů, že se s Ruskem jedná. Vzájemné vztahy se ovšem nacházejí na bodu mrazu. Berlín obvinil Moskvu z incidentu na letišti v Lipsku, kde byl nalezen dron s výbušninami. Z ruské strany na adresu Německa zaznívá, že se podporou Ukrajiny ubírá cestou „militarismu a revanšismu“.

Wadephul tak pouze Lavrovovi přednesl německé postoje k Ukrajině, varoval Rusko kvůli incidentu v Lipsku, i když Moskva za něj vinu odmítá, a otevřel otázku vývozu ukrajinského obilí přes zablokované Černé moře.

Ministři zahraničí Ruska a Německa Sergej Lavrov a Johann Wadephul se sešli na půdě OSN. (26. září 2026)
Ministři zahraničí Ruska a Německa Sergej Lavrov (vlevo) a Johann Wadephul se sešli na půdě OSN. (26. září 2026)
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na jednání Rady bezpečnosti OSN (23. září 2026)
Ministr zahraničí Německa Johann Wadephul na bezpečnostní konferenci Globsec (22. května 2026)
6 fotografií

Nechybět v partii mocností

Ředitel vlivné Německé rady pro zahraniční vztahy Thomas Kleine-Brockhoff přesto označil Wadephulovo jednání s Lavrovem za „malý krok vpřed“. Odůvodnil to tím, že zapadá do úsilí Evropanů, aby vůbec měli místo u jednacího stolu během jednání o příměří na Ukrajině, o což se zatím snaží bez úspěchu.

Bude nějaký dialog pokračovat? Wadephul k němu možná otevřel dveře opatrnou podporou účasti ruského prezidenta Vladimira Putina na summitu G20 v Miami v prosinci, kam ho pozval Trump. Podle ministra by měla pozvánka sloužit jako lakmusový papírek ochoty Kremlu začít seriózně vyjednávat o ukončení války na Ukrajině.

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Je ale zjevné, že pokud Německo s Evropou chce mít svoje místo u globálního diplomatického stolu při vyjednávání o konci války na Ukrajině, bude to vyžadovat víc než jen dílčí diplomatickou improvizaci.

Ve hře je totiž i možnost třístranného setkání Trumpa, Putina a čínského lídra Si Ťin-pchinga na listopadovém summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Šen-čenu. Výsledek partie mocností bez Evropy by pro ni a potažmo pro Ukrajinu nemusel být úplně pozitivní.

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