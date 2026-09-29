V červnu Německo nezískalo křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Stejně jako zbytek Evropy je pouze divákem při vyjednávání amerického prezidenta Donalda Trumpa o řešení války na Ukrajině. A nemá šanci ovlivnit jednání o ukončení íránského konfliktu.
Německý kancléř Friedrich Merz se též již podruhé nezúčastnil Valného shromáždění OSN. Letos kvůli vnitropolitickým turbulencím vyvolaným nárůstem voličské podpory Alternativy pro Německo. V Německu i proto sílí hlasy požadující, aby se jednalo s Ruskem o možnostech, jak ukončit válku na Ukrajině.
Sám Wadephul ovšem v rozhovoru pro televizní stanici ZDF přiznal, že ho řada ministrů zahraničí z Evropy požádala, aby byl otevřený rozhovorům s Ruskem, „neboť v určitém okamžiku se musí s Ruskem obnovit přímý dialog“.
|
Německo obvinilo Rusko z útoku na své letiště. A začalo trestat
Dvacetiminutová schůzka s Lavrovem mohla být ale pouze sondáží a snad i vzkazem domů, že se s Ruskem jedná. Vzájemné vztahy se ovšem nacházejí na bodu mrazu. Berlín obvinil Moskvu z incidentu na letišti v Lipsku, kde byl nalezen dron s výbušninami. Z ruské strany na adresu Německa zaznívá, že se podporou Ukrajiny ubírá cestou „militarismu a revanšismu“.
Wadephul tak pouze Lavrovovi přednesl německé postoje k Ukrajině, varoval Rusko kvůli incidentu v Lipsku, i když Moskva za něj vinu odmítá, a otevřel otázku vývozu ukrajinského obilí přes zablokované Černé moře.
Nechybět v partii mocností
Ředitel vlivné Německé rady pro zahraniční vztahy Thomas Kleine-Brockhoff přesto označil Wadephulovo jednání s Lavrovem za „malý krok vpřed“. Odůvodnil to tím, že zapadá do úsilí Evropanů, aby vůbec měli místo u jednacího stolu během jednání o příměří na Ukrajině, o což se zatím snaží bez úspěchu.
Bude nějaký dialog pokračovat? Wadephul k němu možná otevřel dveře opatrnou podporou účasti ruského prezidenta Vladimira Putina na summitu G20 v Miami v prosinci, kam ho pozval Trump. Podle ministra by měla pozvánka sloužit jako lakmusový papírek ochoty Kremlu začít seriózně vyjednávat o ukončení války na Ukrajině.
|
Má Německo své Vrbětice? Vyhlásilo odvetu Rusku, má solidaritu Česka, pevný důkaz ale chybí
Je ale zjevné, že pokud Německo s Evropou chce mít svoje místo u globálního diplomatického stolu při vyjednávání o konci války na Ukrajině, bude to vyžadovat víc než jen dílčí diplomatickou improvizaci.
Ve hře je totiž i možnost třístranného setkání Trumpa, Putina a čínského lídra Si Ťin-pchinga na listopadovém summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Šen-čenu. Výsledek partie mocností bez Evropy by pro ni a potažmo pro Ukrajinu nemusel být úplně pozitivní.