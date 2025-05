Merz hrozí Orbánovi a Ficovi. Jak se k tomu postaví Fiala a jak Babiš?

Šlo hlavně o opatření mířící proti Putinově Rusku. Například o sankce. V březnu Bratislava a Budapešť blokovaly prodloužení sankcí proti ruským a běloruským občanům a firmám. A aby Bratislava a Budapešť svou blokaci stáhly, musel přijít ze strany EU kompromis – prý byla ze seznamu škrtnuta čtyři jména.

Zdá se, že teď, kdy je Merz už definitivním kancléřem, to chce zařídit jinak, bez handrkování o kompromisy. Merz ve zmíněném rozhovoru zdůraznil, že má páky na to, aby Maďarsko i Slovensko dostal pod tlak. Buď cestou řízení o porušení unijního práva. Anebo tím, že je tu možnost odejmout unijní prostředky – rozuměj peníze „z Bruselu“.

Jak to vyložit? Dvojím způsobem. Buď tak, jak to nahlížejí Bratislava a Budapešť. Konkrétně premiér Robert Fico v tom jasně spatřuje vydírání: „To, co řekl kancléř, je v moderní Evropě nepřijatelné. Nemůže nám někdo vyhrožovat, že když nebudeme poslouchat, tak s námi udělá pořádek.“

Anebo tak, že Merz chce prolomit blokádu ochromující EU. V době, kdy situace ve válce na Ukrajině houstne, Unie více než dříve potřebuje, aby hájila společný postoj. A je-li takový postoj sabotován Maďarskem a Slovenskem, Putin si jen upevňuje dojem, že EU není síla, se kterou by měl vážně počítat. Což je velké minus.

V čem bude Merzovo Německo jiné

Ten problém se táhne už dlouho, ale až s kancléřem Merzem vyhřezl v takto ostré podobě. „Nemůžeme dopustit, aby rozhodování celé Evropské unie bylo závislé na malé menšině,“ řekl v pondělí.

Což ilustruje posun v pozici Německa. Celkem 16 let jsme si zvykali na postoje kancléřky Merkelové. Spousta lidí u nás jí vyčítá otevření hranic a migrační politiku. Weboví diskutéři jí s plnou vážností přejí, aby za to šla sedět do vězení. Ale jedna věc se moc nepřipomínala.

Angela Merkelová strávila mládí v komunistické NDR a nikdy Maďarsku nezapomněla, že už v létě 1989 otevřelo hranice do Rakouska – prakticky i pro utečence z východního Německa. Takže i když Merkelová premiéru Orbánovi rétoricky leccos vyčítala (naplňování právního státu), nikdy nedošla tak daleko, aby hrozila utnutím unijních peněz pro Maďarsko (či pro Slovensko). To přichází až s kancléřem Merzem, jenž žádný sentiment z éry komunismu nemá.

Ano, Merzovo Německo bude jiné než to dosavadní. Teprve začíná vysílat signály, jak by řekl Petr Fiala, v čem konkrétně bude jiné. V pondělí kancléř Merz ohlásil, že již neexistují žádná omezení pro západní zbraně dodávané na Ukrajinu: „Na zbraně dodané na Ukrajinu již neplatí žádná omezení, a to ani ze strany Britů či Francouzů, ani ze strany nás či Američanů.“ Toto by neřekli ani Olaf Scholz, ani Angela Merkelová.

A týž večer Friedrich Merz přitvrdil vůči Maďarsku a Slovensku proti jejich blokování unijní politiky.

Fandíš Budapešti, nebo Bruselu?

To vše musí zajímat i nás. Musí nás to zajímat jako členy EU, v níž má Německo velké slovo a vliv, jako přímé sousedy Spolkové republiky a také jako společnost na startu vlastní volební kampaně. Ve vzduchu už se rýsuje otázka.

Jak se k Merzovi i jeho pozici vůči Slovensku a Maďarsku postaví premiér Petr Fiala? Jak lídr opozice Andrej Babiš? Označí to za vydírání členských zemí Unie, či spíše za snahu prolomit blokádu při rozhodování EU?

Otázka do pranice zní, kdo z nich – Fialy a Babiše – to řekne nahlas. Že Babiš je spíše na straně Orbána a Fica, je jasné nejpozději od loňska, kdy spolu s nimi a rakouským politikem Kicklem (Svobodní) založili ve Vídni europoslanecký klub Patrioti pro Evropu.

Že Fiala je spíše na straně Berlína, Bruselu a Merze, je zřejmé nejpozději též od loňska, kdy „zmrazil“ společná zasedání české a slovenské vlády. Ale pozor, až tak jednoduché to taky není.

Merzův výrok „Nemůžeme dopustit, aby rozhodování celé Evropské unie bylo závislé na malé menšině“ by Angela Merkelová asi nevyslovila. Právě to vyhovovalo Andreji Babišovi. Situace, kdy otázka nestála „buď, anebo“. Buď být zadobře s Berlínem, nebo s Bratislavou a Budapeští. Bylo možné obojí, což Babišovi konvenovalo – kvůli politice i byznysu. Za Merze by jako premiér byl zřejmě víc tlačen k rozhodnutí, zda je spíše pro Berlín a Brusel, či spíše pro Bratislavu a Budapešť.

Petr Fiala to má na pohled snazší. Je známo, že pro něj je pozice „pro Berlín a Brusel“ jasně logičtější než pozice „pro Bratislavu a Budapešť“. Ale řekne to nahlas a upřímně v kampani? Neriskoval by tím úbytek voličů ke konkurenci? To je otázka za milion.