Zatímco se většina západních i našich médií soustřeďuje na ukrajinský vojenský průnik do Ruska, na serveru Eurointelligence.com jsou přesvědčeni, že mnohem důležitější je, že Německo ukončilo svou pomoc Ukrajině. To má dva aspekty: první se týká německých financí a druhý odhalení, kdo odpálil plynovod Nord Stream, a jak to začíná ovlivňovat německou politickou debatu.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit