I Německo střídá moc. Ale může v zemi „toxické“ AfD vzniknout pravicová většina?

V poledne už bylo známo, že prezidentské volby v USA vyhrál Donald Trump. A večer vyšla zpráva, že se rozpadá německá vládní koalice Olafa Scholze. Může to mít něco společného? Kauzálně jistě ne. Ale pocitově ano. V USA i na levici zaznělo, že „je třeba vymést elitářské snoby z Washingtonu“. V Německu i levicový TAZ napsal, že se Scholzem „končí hegemonie levicových liberálů“.

To by mělo zajímat i nás. Už tři roky je známo, že mezi vládami Olafa Scholze a Petra Fialy jsou jisté paralely. Obě vznikly z voleb na podzim 2021. Obě byly široce koaliční. Obě, než se stačily rozkoukat, spadly do průšvihu ruské invaze na Ukrajinu a věcí, jež urychlila – inflace, nedostatku energie, zdražování. Obě byly tísněny Green Dealem, regulacemi a byrokratickou přísností EU. A najdeme i bizarnější podobnosti. I když ze spolkové vlády odchází liberální strana FDP, její ministr dopravy Wissing v Scholzově kabinetu zůstal za cenu toho, že opustil vlastní stranu. Nepřipomíná nám to něco?

Poslední sociálnědemokratický kancléř, ale…

Jistěže to připomíná odchod Pirátů z vlády Fialovy a setrvání ministra Lipavského. Ale to vše neznamená, že Fialova vláda svůj mandát nedokončí. Vůbec si dávejme pozor na svůdně se tvářící paralely. Zásadnější politický problém Německa je v něčem jiném.

Amerika ukázala, jak zřetelně a účinně se střídá moc. Levici nahradí pravice, a to se všemi osobními specifiky Donalda Trumpa. Střídat moc lze i u nás: Andreje Babiše nahradil Petr Fiala a toho může za rok vystřídat opět Babiš (nebo někdo jiný z ANO). Problém Německa spočívá v tom, že v této zemi je účinné střídání moci do značné míry blokováno.

Novinář Gabor Steingart napsal, že Olaf Scholz je „na dohlednou dobu posledním sociálně demokratickým kancléřem“. Jako by potvrdil slova o konci hegemonie levicových liberálů. Jenže obecné úvahy počítají s tím, že Scholzova strana bude i v příští vládě. Takže jakýpak konec hegemonie či alespoň vlivu? Země, kde nějakých 15 procent hlasů sbírá AfD, je totiž odsouzena k věčným velkým koalicím a vlivu levice (byť ne hegemoniálnímu). A sice proto, že je prakticky nemožné sestavit pravicovou většinu.

Tedy ono by ji sestavit šlo. Za normálních okolností by byly za pár měsíců předčasné volby, CDU by získala něco přes 30 procent hlasů, AfD svých 15 procent a sestavily by pravicovou většinovou vládu. Jenže AfD je „toxická“, tudíž to nejde.

Klíč je ve slově „toxická“. Kdyby AfD – je-li skutečně takovou hrozbou pro demokracii, jak se říká – rozpustil soud, nejlépe ústavní, její voliče by si rozebraly ostatní strany. Kdyby s ní bylo možné uzavírat koalice, vznikaly by pravicové většiny. Ale pokud je jen „toxická“, tedy ani zakázaná, ani přípustná pro koalice, bude CDU až do konce věků odkázaná jen na vládní spolupráci s levicí. Toto je problém.

Ten slepenec má plus. Není „toxický“

Už teď – ač ještě není známo, kdy předčasné volby budou – se zcela vážně odhaduje, že tyto volby vyhraje CDU, kancléřem bude její lídr Friedrich Merz, ale povládne ve velké koalici se sociální demokracií (SPD). Či dokonce, že k vládní většině by mohly stačit hlasy pro CDU a Zelené.

Ano, to vše je pravda. Fungovalo by to, podle zákona i pravidel. Ale pak by se Německo opět ocitlo v éře Angely Merkelové. Pro ni byla typická vláda velkých koalic a levicově liberální hegemonie (otevření hranic, uzavření jaderných elektráren, prosazení „sňatků pro všechny“), i když v čele stála křesťanská demokratka. A pak to vyústilo v Scholzův slepenec „semaforové koalice“ (sociální demokraté, liberálové, Zelení). Či v ještě bizarnější slepenec, jaký se chystá pro Durynsko jen proto, aby vytěsnil vítěznou AfD. Jaké mají ty slepence plusy? Pouze jeden – nejsou „toxické“.

To vše vede k zásadní otázce. Jak může v takových poměrech vznikat konkurenční prostředí, které by Německo vyvedlo ze stagnace? Ze stagnace ekonomické, politické či společenské? Může vzniknout účinná vláda, jež by dokázala něco jiného než jen odstavit jaderné elektrárny (za hladu po energii po ruské invazi na Ukrajinu), vyhlásit feministickou zahraniční politiku a prosadit zákon o sebeurčení, tedy o svobodné volbě pohlaví?