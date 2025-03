Německo se mění, ale pomalu. Je to vlajková loď blahobytem zhýčkaných a zhlouplých západních společností

Alternativu pro Německo volily skoro dva miliony lidí, kteří nechodili k volbám. A přešlo k ní 910 000 dosavadních příznivců CDU/CSU, 800 000 voličů FDP a 680 000 bývalých voličů SPD. Výsledek únorových voleb je tak prvním měřitelným důsledkem toho, že v německé společnosti probíhá posun politického sentimentu od „liberální levice“ ke konzervativismu a národovectví.

Volbami v roce 2021 vyvrcholil názorový vývoj společnosti k blahobytné bezmyšlenkovosti. Tehdy chybělo jen málo – a Němci měli kancléře ze strany Zelených. Ale od té doby došlo v Německu a ve světě k dramatickému rozpadu víry v nekonečný pokrok, definovaný růstem blahobytu a svobody. Způsobily ho známé události: covid, rusko-ukrajinská válka, zničení levné energie, inflace, záměrná deindustrializace, invaze migrantů, omezovaní demokratických svobod a ztřeštěná doktrína tzv. wokismu.

Německo je vlajková loď blahobytem zhýčkaných a zhlouplých západních společností, kterou tyto události poškodily nejviditelněji. A přesto jsou výsledky nedávných voleb důkazem toho, jak pomalá je změna kurzu. Vinu nemají zdaleka jen politici, ale přinejmenším ve stejné míře i voliči. Zelení dokazovali tři roky ve vládě Olafa Scholze, že jsou nejdestruktivnější stranou Německa. Její jádro se chová jako deindustrializační a proimigrační sekta. Každý občan na její politiku doplácí. A přesto je pořád ještě volilo téměř 12 procent Němců.

Moralínová politika

Deset let od merkeliánské mantry „zvládneme to“ vede nekontrolovaná migrace k dramatické destabilizaci sociálního, ekonomického a politického systému země. Bující metastázy primitivních civilizací rozežírají blahobytem oslabenou společnost. Je smutnou a všude v Evropě potvrzenou pravdou, že blahobytné společnosti tíhnou k sebezničení. A tak Němci právě staví jako každé jaro ploty u silnic, aby zachránili láskou omámené žáby, ale nedokážou se vzchopit k tomu, postavit plot na vlastní ochranu před invazí primitivní kmenové kultury.

I deset let po „zvládneme to“ obchází zemi ta samá Angela Merkelová jako hrozivá sudička brumlající zaklínadla moralínové politiky. Před volbami zveřejnila své memoáry pod zcela nemístným názvem „Svoboda“ a vměšuje se do politiky svých nástupců, aby zabránila osvobození země od neblahého dědictví její éry.

Volební boj se odehrával podle hesla „všichni proti AfD“. Politici a média se totiž právem obávali, že Alternativa pro Německo výrazně posílí. Jelikož nebyli schopni vyvrátit její argumenty, útočili na jednotlivé osoby a malovali na zeď hrozbu nového „fašismu“. Tato kampaň nezabrala a jenom potvrdila argumentační bezmoc etablovaných stran. H. M. Broder, žurnalista, který je občas „připuštěn“ i do tzv. mainstreamu, to formuloval drasticky: „Německo je tak vzdáleno od hrozby fašismu jako Vatikán od swingers clubu.“

Výsledky voleb jsou důkazem toho, že i v dnešních společnostech jsou lidé vystaveni selekčnímu procesu podle Darwinova pojetí evoluce. Stejně jako v celých dějinách lidstva jde i dnes o šance na přežití nejenom sociálně, ale od covidu opět i fyzicky. Také vlastnosti, které rozhodují o tom, kteří lidé v selekčním tlaku obstojí a kteří ne, jsou ty samé jako v pravěku: opatrnost, nedůvěřivost a kritické myšlení. Jejich nedostatek se projevil i ve volebním chování stále ještě příliš velké části německého obyvatelstva.

Pravděpodobný kancléř Friedrich Merz je znám tím, že bez uzardění formuluje radikální soudy a požadavky – a vzápětí tvrdí pravý opak. A přesto ho volilo skoro 29 procent Němců. Merz je „nezklamal“ a překonal sám sebe. Změnil svůj názor ohledně uzavření hranic a tzv. zadlužovací brzdy o 180 stupňů již den po volbách. A skoro třetina Němců nebyla schopna předejmout, že něco takového udělá.

Výsledek voleb naznačuje, že koalice CDU/CSU s AfD by byla logickým výrazem zmíněného názorového posunu ve společnosti – od lehkomyslného a bezmyšlenkovitého „liberalismu“ ke konzervatismu. Merz se však tvrdošíjným odmítáním jakékoliv spolupráce s AfD vydal napospas sociální demokracii (SPD), přesně té, která vedla předchozí neúspěšnou vládu. Její vyjednávací pozice je nyní tak silná, že se s ní Merzovi možná ani nepodaří vytvořit koaliční vládu. Když odmítne vést menšinovou vládu a nebude chtít ani nové volby, bude muset spolupráci s SPD vykoupit řadou jeho programu odporujících politických přemetů. A proto dojde k dalším předčasným volbám, které posílí AfD do té míry, že její vládu již neodvrátí žádný křečovitý slepenec nesourodých stran. Ale do té doby bude Německo – a s ním zejména hospodářsky celá Evropa – pokračovat na sestupné křivce.

Přízračná scéna: právě skončil projev amerického viceprezidenta na prestižní mnichovské bezpečnostní konferenci. J. D. Vance v ní Němce a celou EU kritizoval za to, že zejména v posledních čtyřech letech více než doslova plnili instrukce z Washingtonu. Šéf konference a bývalý důvěrný poradce Merkelové Christoph Heusgen se snaží na projev zareagovat a rozpláče se. Ano, německé elity se zatím vůči USA chovají jako zhrzená milenka a vzpírají se vzít na vědomí, že z Washingtonu přicházejí zcela opačné požadavky než dosud.

Místy to působí, jako by evropští politici byli jen „mluvící hlavy“ někoho jiného, nebo věděli o Trumpově budoucnosti více než on sám. Jestli je to ale jen doklad dezorientace německé politické třídy a její neochota „ztratit tvář“ ze dne na den, pak je pouze otázkou času, kdy Němci a s nimi i zbývající, v minulosti ještě zamrzlé evropské vlády nebudou moci dále kličkovat před změněnou realitou a vyhýbat se nepohodlným, ale správným řešením.