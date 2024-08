Pokud by se potvrdily prognózy, mohly by skončit vítězstvím protimigrační Alternativy pro Německo (AfD). V Německu by šlo o premiéru, jednak proto, že tato strana, která vznikla teprve před jedenácti lety, ještě nikde žádné zemské volby nevyhrála. Zároveň je ale výrazná část AfD označována jako pravicově extremistická, což tomu všemu dodává další specifický nádech.