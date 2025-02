Se schizofrenií do voleb. Němečtí politici stále říkají, co nechtějí a neudělají, ne to, co udělají

Ta kampaň i německá společnost působí schizofrenním dojmem. V pondělí, na sjezdu CDU, sklidil Merz potlesk. Za přesvědčivý program? Ne. Za to, že vyloučil jakoukoliv povolební spolupráci s Alternativou pro Německo (AfD). Předtím zas sklidil celospolečenský odsudek, když ve sněmu prošla jeho nezávazná rezoluce k migraci, pro kterou hlasovali konzervativci (CDU/CSU), liberálové (FDP), ale i AfD. A to je v Německu politický zločin.

Vaše starosti a Rothschildovy peníze

Zmíněná schizofrenie vyčuhuje všude. Neznalý pozorovatel by si řekl, že v zemi, jíž dva roky po sobě klesl HDP, která zápolí s dopady migrace a jejíž pověstná výkonnost a inovativnost se vytrácí, se bude volební kampaň týkat toho, jak z problému ven.

Jenže na veřejné a mediální rovině se kampaň týká hlavně kádrování politické slušnosti – kdo, kde, s kým a proč to nejde. Sledují-li tuto kampaň Donald Trump, Elon Musk a další americké veličiny razící rázný přístup k věci, musí si říkat: Toto že je obávaná lokomotiva EU? Toto že je stát, který nám chtěl konkurovat ve výrobě, výzkumu, inovacích i obchodu? To nemůže být pravda, hádají-li se o to, zda pro jednu nezávaznou rezoluci jsou, či nejsou přijatelné hlasy AfD. Mít tak vaše starosti a Rothschildovy peníze, říkávaly tomu naše prababičky.

Ano, tak může Německo působit. Když těsně po útoku Afghánce na mateřskou školku mluvil ve Spolkovém sněmu kancléř Scholz, na úvod řekl: „Chápu každého, kdo říká, že už toho má dost.“ Ale pak se rozjel proti Merzovi. Jak to, že lídr CDU chce zpřísnit podmínky imigrace a uvolnit podmínky deportace? Jak to, že pro svou rezoluci využil hlasy AfD?

Toto je v jádru popis oné schizofrenie. Scholz a jeho kolegové si uvědomují, že je to průšvih, který odvádí voliče od jejich stran. Ale představa, že by ten průšvih měli napravovat jiní lidé a jinými metodami než ti, kteří se na něm sami podíleli, kteří sázeli na heslo „Zvládneme to!“, je pro ně jako z Marsu.

Platil by gravitační zákon?

Jenže pro značnou část Němců je zas jako z Marsu představa, že by migrace měla pokračovat jako dosud. Dokládají to čísla z průzkumu Deutschlandtrend.

I zde se rýsuje jasná schizofrenie. Pro německé elity je nepřípustné, že by bylo přijato něco, pro co hlasuje AfD. A stane-li se to, jako v minulém týdnu, statisíce lidí vyjdou do ulic demonstrovat za svá ne. Například za to, že „Tento muž se nesmí stát kancléřem.“ (Rozuměj Friedrich Merz.) Našince pak chtě nechtě napadne: Co kdyby někdo z AfD řekl, že platí Newtonův gravitační zákon? Nebyla by demonstrace za to, že gravitační zákon platit nesmí?

Teď se vraťme k číslům ze zmíněného průzkumu Deutschlandtrend. Ta totiž říkají něco zcela jiného. Třeba. Považujete zpřísnění podmínek pro migraci a azyl, jak to žádá Merz, v jádru za správné? Ano – 57 procent, ne – 33 procent (zbytek nemá jasno). Nebo. Merz žádá i to, aby bylo možné vracet z hranic migranty bez dokladů. Souhlasíte s tím? Že s tím souhlasí 87 procent voličů AfD, je jasné. Že s tím souhlasí 71 procent voličů CDU/CSU, až tak nepřekvapí. Ale že s tím souhlasí 52 procent voličů sociální demokracie, tedy i voličů kancléře Scholze, jenž tak vášnivě vzdoruje Merzovi a jeho přísné cestě, to už je téma k zamyšlení.

Většina i bez AfD

Jak je to tedy s německou schizofrenií? Průzkumy – neptají-li se na AfD, ale na racionální problém – ji nedokládají. V tom citovaném jen voliči Zelených a radikální Levice většinově hájí současné poměry s migrací.

Ale jakmile by někdo řekl, že postoj většiny nahrává AfD, hned by byl oheň na střeše. Cože, říkáte většina? Ale jakápak většina, když se do ní započítávají i hlasy pro AfD. Musíte dvacet procent odečíst. Háček je ale v tom, že i když se z 57 procent Němců, kteří jsou pro zpřísnění migrace, odečte oněch 20 procent pro AfD, stále ještě zůstává většina. I když ta většina není absolutní, ale relativní, je to pořád většina. Uvidíme 23. února.