Už teď je ale zjevné, že hlavní pozornost dvou největších stran bude v nadcházejících týdnech soustředěna na podzimní volby ve třech východoněmeckých spolkových zemích, v Sasku, Durynsku a Braniborsku. Není se čemu divit, ve všech se aktuálně rýsuje vítězství protimigrační Alternativy pro Německo (AfD) a na obzoru není nic, co by to mohlo změnit.

Šéf německé opozice Merz proto přišel s odvážným nápadem.