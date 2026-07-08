Merz ve stopách Starmera? Krize Volkswagenu pečetí vážnou krizi celého Německa

Nebyl to úplně blesk z čistého nebe – první úvaha o uzavření závodů v Německu zazněla už před dvěma lety s odůvodněním, že se nezdařil přechod k elektromobilitě.
Jistě je v tom kus pravdy: pokud dnes VW vyrábí elektromobily, které stojí v průměru o 40 procent více než srovnatelné čínské modely, není skutečně co řešit. Zvláště poté, co byly do přechodu k elektromobilitě investovány desítky miliard eur…
„Smrtelná nehoda Volkswagenu“, jak nazval situaci kolem vlajkové lodi německého průmyslu server Eurointelligence.com, ovšem především odráží i současnou špatnou ekonomickou kondici nejsilnější ekonomiky Evropské unie.
Nejhlubší krize v historii
Fakta jsou neúprosná. Německá ekonomika dlouhodobě vůbec neroste, minulý rok byl růst HDP pouhá dvě desetiny procenta, letos to má být šest desetin, a to jen pokud se podaří otevřít Hormuzský průliv. Situace kolem něj je nicméně značně zamlžená. Průmyslová výroba je o patnáct procent menší než v roce 2017 a nezaměstnanost už přesáhla tři miliony.
Nedivme se pak, že Bosch ruší až 22 tisíc pracovních míst, ThyssenKrupp 11 tisíc, Mercedes 40 tisíc a Porsche téměř 6 tisíc. Nejsilnější světová firma v chemickém průmyslu – BASF – pak otevírá nový závod za 8,7 miliardy eur v čínském Čan-ťiangu spolu s propuštěním téměř tří tisíců pracovníků v Ludwigshafenu.
|
Sto tisíc propuštěných a úspory. Šéf koncernu VW chystá velký záchranný třesk
Prezident Spolkového svazu průmyslu Peter Leibinger neváhá mluvit o „nejhlubší krizi v historii Spolkové republiky“. Nemůže být přitom krize spojena s počínající deindustrializací?
Co je ale hlavně v pozadí této, pro Německo zcela bezprecedentní, situace? V prvé řadě nepochybně negativní vývoj geopolitické situace. Německo se po ruské invazi na Ukrajinu odstřihlo od levného ruského plynu, což mělo na něj devastující dopad. Cena průmyslové elektřiny vyskočila na 0,20–0,25 eura za kWh. Pro srovnání: ve Spojených státech je to 0,08 eura, v Číně 0,10 eura…
Přispěla k tomu ale i katastrofální environmentální politika země. Jak jinak hodnotit zbrklý odchod od jaderné energetiky, který německý kancléř Friedrich Merz označil za „těžký strategický omyl“. Ten je dnes nevratný.
Posilování obrany na dluh
Receptem spolkové vlády na ekonomické znovuzrození má nyní být strmé navyšování výdajů na obranu spolu s renesancí obranného průmyslu. Odůvodňuje se to potřebou čelit prudkému zhoršení bezpečnostní situace na východě Evropy spojenému v prvé řadě s válkou Ruska proti Ukrajině.
Ambicí Berlína je mít nejsilnější konvenční armádu v Evropě. Bude to ale finančně hodně náročné: mezi lety 2027-2030 to má spolknout 838 miliard eur (téměř 21 bilionů korun). Vše jsou to ale prostředky na dluh, což bylo umožněno reformou německé ústavní „dluhové brzdy“, která vojenské výdaje vyjímá z přísných limitů. Je to nicméně reálné v situaci, kdy se v zemi rozpadá průmyslová základna a vláda disponuje rekordně nízkou úrovní veřejné podpory za celou dobu existence spolkové republiky?
|
Elektromobily očima části eurokomisařů: realita proti dojmům
Není to voda na mlýn Alternativě pro Německo, která je dnes nejsilnější opoziční stranou, jež atakuje třicetiprocentní podporu v průzkumech veřejného mínění? Odpověď se dozvíme brzy z výsledků zářijových voleb ve spolkových zemích Sasko-Anhaltsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko.
Merz se může brzy dostat do podobné situace jako jeho britský kolega, premiér Keir Starmer, kterému neúspěšná ekonomická politika zlomila vaz po pouhých dvou letech vládnutí v Downing Street.
A Volkswagen? Server Eurointelligence.com lakonicky konstatuje, že nezůstane lídrem na globálním trhu a stane se součástí dodavatelského řetězce někoho jiného. Stále bude vyrábět auta, ale jejich hodnota už nebude Volkswagenu patřit.