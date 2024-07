Zakázat islamisty. Ale co když je problém už mimo kontrolu?

Názor

Když loni muslimové v Hamburku provolávali chalífát, působilo to jako z Marsu. Záběry neukazovaly „dezoláty“, ale kultivované lidi včetně žen. Když teď Německo zakázalo Islámské centrum v Hamburku a policie tam podnikla razii, má to logiku. Stát se cítí ohrožen propagací totalitní ideologie namířené proti lidské důstojnosti, právům žen, nezávislé justici a šířící antisemitismus. Tak to shrnula ministryně vnitra Nancy Faeserová.