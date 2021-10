Německý impulz k ekonomickým změnám. Co schválí, záhy převezmou další

Pokud největší strana SPD dostane křeslo kancléře, pozice číslo dva půjde druhé největší straně. Jenže co je ten post č. 2? Bývalo to ministerstvo zahraničí, dnes je to spíše ministerstvo financí. Robert Habeck ze strany Zelených a šéf liberálů Christian Lindner o tento post zatím soutěží. Jenže tentokrát má v nové vládě vzniknout i klimatické superministerstvo, jež zastřeší hospodářství, investice i modernizaci. Nelze také vyloučit, že Zelení nakonec dostanou finance plus zahraničí a FDP klimatické superministerstvo.