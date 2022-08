Že EU potřebuje rozsáhlé změny, je jasné dlouho. Jenže to se neobejde bez změny základních smluv definujících Unii a tomu se šéfové jednotlivých členských států z dobrých důvodů většinou vyhýbají jako čert kříži. Teď se pro to ale vyslovil v Praze kancléř Olaf Scholz. Co se změnilo?