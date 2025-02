Kriminálka Motol: demonstrace síly státního aparátu místo rozumu? Divadlo si policie mohla odpustit

Zadržení se týkalo manažerů a právníků, tedy lidí, u nichž lze s velkou jistotou předpokládat, že by na prosté vyzvání přišli k výslechu sami. Stačilo by jim zaklepat na kancelář, předložit příkaz k zadržení a tito lidé by si vzali sako a odešli. Místo toho jsme však byli svědky „akčního filmu“, kdy policisté v kuklách obsadili areál nemocnice.

Dopady na pacienty - nepřijatelný hazard

Ano, pokud by šlo o razii v drogovém doupěti nebo sídlo nebezpečného gangu, byl by takový postup pochopitelný. Ale v nemocnici? Mezi lékaři, sestrami a pacienty? Je snad ředitel Motola ozbrojený mafián? Ne, je to starý sociální demokrat, patrně bez samopalu. Hrozilo nebezpečí, že (obtloustlí) právníci nemocnice vyskočí z oken a začnou prchat přes střechy?

Nelze opomenout, kde se zásah odehrával – ve fakultní nemocnici, tedy místě, kde se denně bojuje o lidské životy. V budově, kde leží vážně nemocní pacienti, kde se provádějí náročné operace, kde se léčí děti i dospělí s těžkými diagnózami. A do tohoto prostředí vtrhne zásahová jednotka v plné polní, s kuklami a neprůstřelnými vestami, což vyvolá paniku nejen mezi zaměstnanci, ale i mezi pacienty.

Tohle už není jen o podezření z korupce. To je o základním respektu k lidskému zdraví a důstojnosti. Opravdu nebylo možné zvolit umírněnější, profesionálnější a hlavně ohleduplnější způsob zadržení?

Politická objednávka, nebo jen zbytečné divadlo?

Každý podobný zásah samozřejmě vyvolává otázky. Jde o důslednou práci policie, nebo spíš o snahu ukázat „svaly“ a demonstrovat tvrdost státního aparátu? Je zde snaha o skutečné potírání korupce, nebo spíše o efektní mediální show?

Z posledních let známe mnoho případů, kdy se razantní zásahy odehrály s obrovským humbukem, ale po několika letech skončily buď u soudu s minimálními tresty, nebo se celé případy rozplynuly do ztracena. Vzpomeňme si například na zásah na Úřadu vlády v roce 2013, který vedl k pádu kabinetu Petra Nečase. Efektní razie plná dramatických záběrů na policejní kolonu odvážející krabice „důkazů“, ale reálný výsledek? Minimální.

Anebo chudák paní exministryně – televizní zpěvačka Vlasta Parkanová, no raději nepokračovat.

Korupce se má řešit, ale rozumně

Samozřejmě, pokud skutečně došlo k manipulaci s evropskými dotacemi ve výši čtyř miliard korun, musí být viníci potrestáni. Korupce v jakékoli podobě je nepřijatelná. Ale boj proti ní nemůže být záminkou pro policejní divadlo, které působí spíše jako zastrašování než jako spravedlivý proces.

Motolská kauza tak ukazuje dvě věci. Za prvé - pakliže se prokáže vina obviněných, je nutné je potrestat. Padni komu padni. Policie by měla zvážit, zda jsou takto spektakulární zásahy adekvátní situaci, nebo zda jen zbytečně vyvolávají atmosféru strachu a destabilizují klíčová místa, jako jsou nemocnice.

Nakonec je tu ještě jeden důležitý aspekt – důvěra veřejnosti. Pokud lidé vidí, že se policie chová neadekvátně, spíše to posiluje skepsi vůči státní moci než přesvědčení, že se korupce skutečně řeší. A to je v demokratickém právním státu (Rule of Law) vždycky problém.

Pamatujme, někdy je méně opravdu více.