Šiřte to, než to zakážou, říkají lidé, kteří přeposílají různé zprávy, bláboly i vyložené dezinformace. Občas i nebezpečné. Mívají pocit bojovníků za pravdu proti zkorumpovaným elitám, ba odbojářů. Stát reaguje bděle, občas hystericky. Všechny, od skeptiků přes pošuky až po opravdu nebezpečné šílence, dává do přihrádky „nenávist“.