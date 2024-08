Neolympijské disciplíny. Obránců svobody slova se teď urodilo jako hub po dešti

Na Twitteru jsem zahlédl pokus sestavit něco jako klub lidí, kteří neviděli ani jeden olympijský přenos. Málem bych se stal jeho nepřihlášeným členem, zkazila mi to zastávka v hostinci ve Velké Lečici, kde měli puštěnou televizi. Ukazovali tam závody jakýchsi lodí, tuším, že to byly kánoe. Zaujalo mě, že kamera lodě sledovala až k cíli a pak byl v levé části jakýsi závoj oddělený od normálního obrazu linkou. Ta linka byla cílová rovina. Lodě do ní vjely a naskočilo pořadí a viděli jsme, kdo vyhrál a za kterou zemi zápolí.

Bylo to přehledné a zároveň mrazivě syntetické: vizualizace prostoru cíle, zobrazení oblasti, po níž toužil každý z těch, kteří v lodi usilovně zápolili. Cílové pole bylo digitální. Byli ty lodě a borci skuteční? Samozřejmě, že ano. To byl jen pošetilý postřeh člověka, kterému je sport celoživotně cizí, takže do tělocvičny chodí jen dvakrát týdně.

Pohybuji se, žiji v prostředí slov a ta se stala předmětem pozornosti, jistěže neporovnatelně méně početného publika, než má olympiáda. Do prostoru je vypustil koordinátor strategické komunikace plukovník Otakar Foltýn.