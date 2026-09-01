Katastrofa v Nepálu dalším vážným varováním. Klimatický systém se zřejmě dostává z rovnováhy

Miloš Balabán
Názor   10:30
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Silné deště způsobily v Nepálu rozsáhlé povodně a sesuvy půdy

Silné deště způsobily v Nepálu rozsáhlé povodně a sesuvy půdy | foto: Reuters

Policisté zasahují po povodni v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a...
50 fotografií
Katastrofální povodeň v Nepálu, která udeřila minulý týden, lze přiřadit k dalším letošním letním katastrofám v Evropě: rozsáhlým lesním požárům ve Francii a Španělsku a nevídanému suchu, které postihlo většinu starého kontinentu.

Austin Lord, environmentální expert ze Stimsonova centra ve Washingtonu, prohlásil: „Klimatická rizika se vyvíjejí rychleji, než naše schopnost posunout hranice toho, co považujeme za horizonty bezpečnosti.“

Klimatický systém se zřejmě dostává z rovnováhy a klimatické změny činí přírodní katastrofy extrémnějšími a méně předvídatelnými. V Nepálu to pociťují s nebývalou silou. Himálajská oblast, nazývaná „vysoké hory Asie“, kde Nepál z velké části leží, je označována za třetí světový ledový pól. Zrychlení tání obřích ledovců v této oblasti v uplynulém desetiletí je hlavní příčinou nynější katastrofy.

Bahno a zmar. Letecké snímky zachycují spoušť po katastrofě v Nepálu

Finanční kompenzace

Do vysokohorských údolí dopadlo asi půl milionu tun ledu, což spustilo příval vody, kamenů a bláta. Zničeno bylo vše, co mu stálo v cestě: domy, silnice, mosty i vodní elektrárny na dvanácti přehradách. Zatím je evidováno přes devět set obětí, více než čtyři tisíce lidí je pohřešováno. Katastrofa má globální přesah: pohřešováno je téměř šest set turistů z více než 30 zemí světa. Zkáza přišla znenadání a monitorovací systémy nebyly schopné katastrofu předpovědět.

Silné deště způsobily v Nepálu rozsáhlé povodně a sesuvy půdy
Policisté zasahují po povodni v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a Číny. (29. sprna 2026)
Letecké záběry spouště, která vznikla po ničivých povodních na hranici Nepálu a Číny. (29. sprna 2026)
50 fotografií

Pro velmi chudou rozvojovou zemi, kterou Nepál je, představuje katastrofa další těžkou ekonomickou ránu po ničivém zemětřesení z roku 2015. Přišel o 430 megawattů elektřiny, což napájelo stovky tisíc domácností. Řada nově budovaných elektráren je vážně poškozena – dočasně je odepsáno dalších 450 megawattů, které měly zlepšit energetickou situaci země.

V této souvislosti je možné se i ptát, zda je dostatečně promyšlené budování gigantické energetické infrastruktury v regionu s vysokým rizikem zemětřesení a negativních dopadů klimatických změn. Čína zahájila v Tibetu budování megapřehrady s vodní elektrárnou, která má produkovat obrovské množství elektřiny, a Indie jí chce následovat s podobným projektem.

Devět set obětí, čtyři tisíce zmizelých. Nepálci uvázlí v tunelech čekají na pomoc

Experti upozorňují, že realita výstavby – prorážení horniny dynamitem, zalévání betonu do přírodních reliéfů a ukládání vody do nádrží – může mít nechtěné následky.

Sunil Acharya, nepálský specialista na klimatickou politiku, v britském deníku The Guardian též upozornil, že Nepál se sice podílí necelou desetinou procenta na globální emisi skleníkových plynů, ale stále víc platí za krizi, kterou nezpůsobil. Konstatuje, že jeho země by se neměla zadlužovat na zotavení z katastrof, ale požadovat po bohatých zemích globálního severu finanční kompenzaci mimo rámec stávající rozvojové pomoci. Vnáší tak do globální debaty o dopadech klimatických změn další závažný problém.

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Názor

Katastrofa v Nepálu dalším vážným varováním. Klimatický systém se zřejmě dostává z rovnováhy

Silné deště způsobily v Nepálu rozsáhlé povodně a sesuvy půdy

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