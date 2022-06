Nepřátelé maďarského lidu. Po volbách řada občanů přemýšlí o odchodu

Bývalý rektor budapešťské Univerzity divadelních a filmových umění (SZFE) přijel do Brna na 32. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol Encounter pořádaný po dvou online ročnících zase naživo. Na besedě Upor hovořil o transformační změně, kterou vláda univerzitu před dvěma lety zbavila pravomocí, de facto veškeré akademické svobody a nezávislosti. Kauza u nás projela médii, ale vzhledem k současné situaci stojí za to se k ní vrátit. V Polsku se vyměňují ředitelé a šéfové muzeí a galerií a zdá se, že také nejde o nic jiného než o to mít svobodný – tedy nezávislý a kritický svět umění – pod kontrolou. Berme to jako varování.