Nereálné podmínky. Okamura by vládl rád, jen ho nikdo nechce

Zní to nebezpečně. Nevíme, jak dopadnou výsledky voleb a tak čistě matematicky může hrát SPD důležitou roli při sestavování případné koalice. Pokud by Okamurova partaj trvala na svých podmínkách, může to nakonec dopadnout i tak, že si občané odhlasují vystoupení z NATO a EU.