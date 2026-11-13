Neschopnost najít vyjednavače s Ruskem potápí geopolitickou autoritu Evropy

Je tedy jasné, že Evropa musí urychleně na tento posun reagovat a zapojit se do jednání. Chtějí to Američané, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a i Putin připustil účast evropského vyjednavače. A tady začíná problém: křeslo pro Evropu u stolu je, vyjednavač nikoliv.
Už v Abú Zabí Trumpův vyjednavač Jared Kushner ironicky poznamenal, že identifikace jednoho evropského vyjednavače s Ruskem by „byl větší úspěch, než kdyby Rusové souhlasili s evropským zapojením do jednání.“ Za jeho zády se jeho poznámce smáli i Ukrajinci. A ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzývá evropské lídry, aby politiky hovořícího za Evropu našli do konce listopadu.
Povede se to, nebo to ztroskotá? Taková otázka je zcela na místě při pohledu na to, co se teď v nejvyšších patrech evropské politiky odehrává.
Tři soupeřící bloky
O lecčems vypovídala i „předehra“. Sondážní telefonát norského premiéra a finského prezidenta Putinovi vyvolal u některých evropských lídrů pobouření. Když se německý ministr zahraničí Johann Wadephul sešel se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem, německá média ho podezřívala z velezrady.
Co vidíme teď? Francouzský prezident Emmanuel Macron říká, že Evropa by si měla nejdřív ujasnit, čeho chce vlastně dosáhnout. Nad tím lze po téměř pěti letech války jen kroutit hlavou.
|
Jednání o míru mohou přinést výsledky letos. Záleží ale na USA, míní Zelenskyj
Italská premiérka Giorgia Meloniová pak mluví o „nedostatečné koordinaci“ evropského postupu. Přeloženo z diplomatického jazyka to značí, že v jednání o vyjednavači panuje spíš chaos.
Z kuloárů uniklo, že se „soupeří“ mezi třemi bloky. Část Evropy chce předsedu Evropské rady Antónia Costu. Nezapomínejme ale na to, že ten se o dialog s Putinem pokusil už v červnu, ale tvrdě narazil na Macrona a německého kancléře Friedricha Merze.
A teď se to zjevně opakuje: Merz prosazuje, aby za Evropu vyjednával „zavedený formát E3 – tedy Německo, Francie a Británie. Pomiňme, že Británie už není v EU…
Ozývá se ale i Paříž, která tvrdí, že má nejsilnější karty v rukou: je jedinou evropskou jadernou mocností a členem Rady bezpečnosti OSN.
Zjevně to tak vidí i Národní sdružení Marine Le Penové. Poslanec Evropského parlamentu za sdružení Fabrice Leggeri prohlásil, že si „těžko dokáže představit“, že by za Paříž mluvili Costa nebo Kaja Kallasová, šéfdiplomatka EU.
|
Podpora Ukrajiny není filantropie, řekl Pavel po jednání s prezidentem Maďarska
Tu podporuje malý počet zemí, zřejmě jen Pobaltí. Proti ní ovšem mluví až příliš jestřábí postoj vůči Rusku i fakt, že jí vážně neberou ani Američané. Když se pokoušela jednat s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem, narazila ve Washingtonu na zabouchnuté dveře. Nejmenovaný evropský diplomat pak pod zárukou anonymity uvedl pro server Politico, že se jedná „pravděpodobně o nejhorší osobu, jakou si můžete vybrat“.
Jak silný to bude mandát?
Je tady ale ještě jeden problém. I když se vyjednavače snad v potu tváře podaří najít, jaká je jistota, že bude obdařen silným mandátem k vyjednávání? Lze o tom mít oprávněné pochybnosti s ohledem na různorodé politické, ekonomické a bezpečnostní zájmy členských zemí Unie.
Aktuálně ale situace vypadá tak, že se na pátečním neformálním summitu EU v Dublinu určení vyjednavače nedočkáme. A server Eurointelligence.com shrnul celé strastiplné představení velmi nelítostně: je to potvrzení geopolitického úpadku Evropy.