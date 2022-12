Samo o sobě je stavební spoření výborný nápad. Lidé společně spoří na stavbu či koupi bydlení, sdruží prostředky a postupně mají možnost bydlet, aniž by si museli půjčovat v bance za vysoké úroky. Zvyšuje to nabídku bydlení i jeho dostupnost, a to je skvělé zvláště v zemích, kde společnost pociťuje bytovou nouzi a chce ji řešit. Jako třeba v České republice. Státní příspěvek pak pomůže do tohoto systému přilákat lidi navíc a výstavbu ještě zlevní.