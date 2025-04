Čtyři hodiny Adolescenta. Obraz společnosti v kinematografické bravuře

Napsalo se už o Adolescentovi hodně a věřím, že čtenář Lidovek postřehl alespoň základní fakta, pokud sám seriál na Netflixu neviděl. Série má čtyři hodinové díly a pojednává o vraždě spáchané mladistvým pachatelem na spolužačce. Každý díl je natočen v jednom plynulém záběru. Ty by se daly stručně charakterizovat takto: Zatčení, Výslech, Psychologický pohovor a Rodina.

Vyznění recenzí, které jsem o sérii četl, je asi takové, že jde o odsudek maskulinní supremacie a kritiku sociálních sítí. Taky se hodně píše o technické kinematografické bravuře natáčení v jednom záběru a o tom, že jednotlivé epizody jsou únavné až nudné.

To všechno je pravda. Háček je v tom, že bude pravda všechno, co o sérii řeknete nebo napíšete, až ji uvidíte. Opravdu to není žádná bondovka. Zvlášť třetí epizoda ukazující hodinový pohovor psycholožky s provinilým adolescentem je nuda k nepřežití. Ale na rozdíl od bondovek nám Adolescent předkládá cosi absolutně unikátního. Je to důsledně aplikovaný princip cinema verité z šedesátých let. Máte pocit absolutní autentičnosti. Policajt s policajtkou jsou věrohodní. Psycholožka i třináctiletý vrah zrovna tak. Táta, máma, ségra… máte pocit, že skutečně jste u nich v kuchyni. Sledujete trápení destruované rodiny.

Vzpomněl jsem si při tom na videozážitek z konce osmdesátek. Kamarád se tenkrát dostal do Ameriky a měl s sebou videokameru. Mimo jiné tam navštívil úspěšného známého, českého emigranta, který se dobře uplatnil a stal se standardním neškodným milionářem. Provázel hosta z Prahy po své vile a ukazoval mu kuchyň, tady mám sporák a myčku a tady tohle a tam zas tohle, v koupelně je pračka se sušičkou… Najednou jste při tom měli pocit absurdity pustého vykořeněného úspěchu, bez jakéhokoli smyslu a perspektivy. Forman by na to musel najmout hollywoodské hvězdy a utratit padesát milionů dolarů.

Takhle funguje Adolescent. Někdo v tom vidí propagandu a útok na sociální sítě. No jo, dnes mladý vrah vraždí kvůli Instagramu, dřív to udělal z návodu špatných kamarádů. Vždycky se najde něco, co sejme z pachatele odpovědnost. Já v tom viděl obraz společnosti, současně krutě restriktivní a současně sympatizující. Vybijeme ti dveře beranidlem a vytáhneme tě z postele, až se strachy pochčiješ, ale jsme plni respektu k tvé individualitě. Oběsíme tě v sametových rukavičkách.

Podívejte se na Adolescenta. Určitě uvidíte něco jiného než já. V nejhorším případě uvidíte sami sebe, ale nestraším, nechci malovat čerta na zeď.