Neústavní vatikánská dohoda? Prezident Pavel asi moc neví, co činí

Mezinárodní smlouva se Svatým stolcem podléhá ratifikaci, tedy konečnému souhlasu prezidenta po souhlasu parlamentu. Takovým smlouvám se říká prezidentské smlouvy, neboť jejich sjednání nepřenesl prezident na vládu či s jejím souhlasem na člena vlády, což stále upravuje rozhodnutí prezidenta Václava Havla z dubna 1993.

Podle ústavy tedy měl sjednat smlouvu se Svatým stolcem prezident. Ten to samozřejmě v praxi zpravidla nečiní osobně, ale skrze své zástupce, jež k tomu písemně zmocňuje vždy ke konkrétní smlouvě včetně jejího podpisu. Smlouva byla sjednána v květnu a červnu 2024 a podepsána v Praze 24. října téhož roku předsedou vlády Petrem Fialou a státním sekretářem Vatikánu kardinálem Pietrem Parolinem.

Italský kardinál Pietro Parolin.

Smlouva je podle všeho v souladu s naším právním řádem. Obsahuje práva katolické církve, která již uznává náš právní řád, včetně zpovědního tajemství. Jde-li o mlčenlivost pastoračních pracovníků, smlouva stanoví, že se tak děje za podmínek daných zákonem, tedy za podmínek stanovených parlamentem. Nicméně různost právních názorů je běžná a svůj názor může mít i prezident.

Je však zarážející, že pokud prezident o určité mezinárodní smlouvě tvrdí, že je neústavní, tak proč zmocnil jiné osoby k jejímu sjednání a podpisu? A proč jim toto zmocnění neodňal, když zjistil (a to zjistit měl a mohl), že text smlouvy obsahuje věci, s nimiž nesouhlasí a považuje je za neústavní?

Přenese-li prezident na někoho svá práva, nezbavuje jej to odpovědnosti za to, co jím zmocněná osoba činí. Pokud prezident nyní tvrdí, že je smlouva neústavní, pak měl takové neústavnosti zabránit již při sjednávání smlouvy a minimálně znemožnit její podpis tím, že by odňal premiérovi zmocnění smlouvu podepsat. Měl a mohl se nechat informovat o připravovaném textu smlouvy a aktivně ústavnost hájit. To, že tak neučinil, svědčí o nedbalosti v přístupu k výkonu funkce prezidenta republiky.