Ale teď prezident Pavel zaujal k Fialově vládě kritický postoj. Mnozí si řeknou, že vláda je kritizována už delší čas. Ale Pavel tak ve středu na Frýdlantsku učinil poprvé jednoznačně.

Kritizoval to, co už je známo. Rušení poboček pošty a finančních úřadů i to, že veřejnost vnímá vládu negativně a Fiala proti tomu nic nedělá. Zdálo by se, že nastává nová situace: Petr Pavel se ocitá na jedné lodi s Milošem Zemanem. Oba Fialu kritizují. Ale pozor, rozdíly tu jsou a nejen symbolické.