V roce 2018 prodala Škoda v Číně 341 000 vozů, v roce 2019 to bylo 282 000, byl to pro značku zdaleka největší trh. V roce 2020 přišel pokles na 173 000 aut, vloni už to bylo jen 71 000 vozů. A letos pokles pokračuje, od ledna do září tu firma prodala 36 300 aut, o dva tisíce míň než v Indii. Ta přitom byla pro Škodu donedávna podobně „zakletá“ jako teď Čína.