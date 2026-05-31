Nevyhazujte čtyři roky staré noviny. Vláda vrací opozici políčky z minulého období

Politika, demokracie, volby a střídání stran u moci, to vše je totiž založeno na jediném: nepaměti neboli lidském zapomínání. Jedna parta je vždycky u moci – a ta druhá ji tepe za věci, které dělala i ona sama, nezřídka v míře ještě vyšší. Občan-volič má ale privilegium nepamatovat si, řeší totiž mnohem důležitější starosti, než co bylo před rokem, dvěma, čtyřmi, osmi... A na tom politika stojí. Protože kdyby měli všichni voliči geniální paměť, v žádné zemi světa už by dávno neměl kdo vládnout.
V tajné volbě místopředsedy Sněmovny neuspěla po Rakušanovi ani Urbanová
Vezměme si poslední rozruch kolem nezvolení poslankyně STAN Barbory Urbanové místopředsedkyní Sněmovny (po čtveru odmítnutí jejího kolegy Víta Rakušana). Skandál! Popření všech tradic! Konec demokracie! Zalistujte ale ve čtyři roky starých novinách: čtyřikrát nebyl zvolen do téže funkce poslanec ANO Radek Vondráček a jeho náhradník Karel Havlíček až napotřetí. A Tomio Okamura neprošel, i kdyby kandidoval stokrát.
A tak je tomu ve Sněmovně (a v politice) se vším. Pamatujete ještě, jak bývalá, babišovská a okamurovská opozice kritizovala válcování vládou, ministerské absence na interpelacích nebo zařazování tzv. pevných hlasování, aby vláda utnula dlouhou diskusi? Pusťte si dnes přenos ze Sněmovny, je to v bledě modrém totéž.
A naopak: bývalá fialovská vládní většina kritizovala opoziční obstrukce, nekonečné žvanění, svolávání mimořádných schůzí ke každému prdu... Zase je to po výměně rolí úplně stejné, jen se možná změnily některé metody. Z nové opozice se zatím nevyloupli noví fidelocastrovští řečníci jako Okamura a Babiš, a tak dnešní opozice nažvaní stejný čas, ale ve více lidech. Anebo při pěti stranách využívá metodu přestávek na poradu klubu: 5 x 2 hodiny = na 10 hodin zablokovaná Sněmovna.
Zlaté pravidlo etiky praví: „Co nechceš, aby ti činili jiní, nečiň ty jim.“ Prakticky stejně ho formulovali Ježíš, Sokrates, Mohamed, Konfucius, Talmud i Mahábhárata. Platilo vždy, platí a platit bude. Co dnešní vláda provádí opozici (a naopak), je odplatou za to, co prováděla ona jí – a současně zálohou na to, jak si to rivalové příště zase oplatí, pravděpodobně i s úroky. Jenom je dobré to vědět, připomínat si to, protože historie nezačala včera odpoledne.
A tím jsme zpátky u těch starých novin. Samozřejmě že v dnešní moderní době existují i jiné metody, jak si ověřit nějakou pár let starou událost. Jsou určitě rychlejší, ale rozhodně ne tak romantické. Navíc ctím svou firmu, její produkt a afrodiziakální šustění novinového papíru, takže jsem si prostě nemohl pomoci...